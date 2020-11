OGLASILA SE KOLINDA: Nije htjela komentirati politiku, ali je zato otvorila dušu: ‘Oporavljam se. Nije bilo lako. Godinama sam zanemarivala sebe’

Bivša predsjednica Republike Hrvatske otkrila je da se i dalje bavi diplomacijom te zbog toga nije htjela komentirati aktualna politička zbivanja u zemlji i svijetu, ali je otkrila kako i dalje ima zdravstvenih problema

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović od odlaska s Pantovčaka rijetko istupa u javnosti. No, za Novi list je dala opširan intervju u kojem se osvrnula na svoje zdravstveno stanje, svoje prethodnike i nasljednika, ali i na postizbornu situaciju u Sjedinjenim Američkim Državama.

“Naravno da sam vrlo pozorno pratila izborni proces u SAD-u, no ne mogu imati favorita, jer naprosto nisam u položaju biranja. To ne znači da nemam stav, ili čak i osobne sklonosti, već naprosto svaku situaciju, kao donedavna predsjednica države s mnoštvom kontakata koje održavam i sa željom, čak i obvezom, i dalje time pridonositi položaju i napretku Hrvatske, gledam kroz prizmu toga što to donosi mojoj državi i kako se naša politika mora pozicionirati. Svaki politički izbor drugih država doživljavam kao potencijalne suradnike, s kojima možemo i moramo razgovarati ili pregovarati. Postoji samo dobrobit države u čijoj smo službi i za koju radimo sve što je potrebno. Nije u pitanju tko je na čelu Sjedinjenih Američkih Država, nego kako proaktivnom politikom dovesti Hrvatsku u fokus pozornosti”, diplomatski je pojasnila Grabar-Kitarović.

Neće komentirati Milanovića

Jednako diplomatski odgovor dala je i na pitanje o sadašnjem predsjedniku Zoranu Milanoviću. On je nakon izbora izjavio kako je u dobrim odnosima s njom, a čini se kako ona te odnose neće kvariti.

“U odnose na unutarnjopolitičkoj sceni neću se miješati, niti ću komentirati aktualnog predsjednika Milanovića, kao što nisam komentirala ni svoje prethodnike. Uvijek ću, koliko god mogu i kao bivša predsjednica, kao profesionalni diplomat, i kao stručnjak u području vanjske politike, obrane i nacionalne sigurnosti, sudjelovati u svim konstruktivnim inicijativama za rješavanje problema u državi i društvu. Isto tako, u svim svojim međunarodnim aktivnostima nastavit ću pomagati i davati potporu svim programima i inicijativama koji hrvatskom narodu osiguravaju bolji životni standard i sigurnost”, poručila je.

‘Godinama sam zanemarivala sebe’

S obzirom na ozbiljnu operaciju koja je iza nje i fazu oporavka, bivša predsjednica je otkrila kako se sada osjeća.

“Oporavljam se. Nije bilo lako. Živac je bio pritisnut godinama i sada mu treba vremena da se oporavi. Još to dosta boli. No, već nekoliko sati nakon operacije stala sam na noge i krenula hodati. Hodam svakoga dana, za sada samo na svojoj pokretnoj traci, laganim hodom od pet do sedam kilometara dnevno, kako kada. Imam još dosta restrikcija kad je riječ o drugim fizičkim aktivnostima. Drago mi je da su simptomi poput gubitka ravnoteže i slično sada prošlost. Ali, tu, nažalost, priča s problemima s mojom rukom ne prestaje. U budućnosti me čeka operacija karpalnog tunela, a i rješavanje nekih problema s ramenom. Vidjet ćemo. Godinama sam se u potpunosti posvećivala poslu i obitelji i zanemarivala sebe. Sad to dolazi na naplatu. Zato poručujem svima da brinu o sebi i drugima, te još jednom zahvaljujem svima koji se svim svojim srcem i radom trude prebroditi ovu krizu, a posebno zdravstvenim djelatnicima koji danonoćno već mjesecima doslovno spašavaju živote svim žrtvama ove pandemije, a to nisu na žalost samo zaraženi koronavirusom”, zaključila je bivša predsjednica.

