OGLAŠEN JE CRVENI METEOALARM, VRIJEME ĆE SUTRA BITI OPASNO PO ŽIVOT: Puhat će orkanski vjetar, bit će snijega: ‘Moguće su velike štete i nezgode!’

Prve dane 2019. obilježit će relativno vjetrovito vrijeme, od četvrtka i hladnije od prosječnog za početak godine – suprotno od onoga kakvo smo imali početkom prošloga siječnja

U srijedu će zapuhati jak sjevernjak na kopnu te jaka, pa i olujna bura na moru, koja će potkraj dana te u četvrtak mjestimice imati i orkanske udare. Pritom će do nas dolaziti hladniji zrak pa će nakon srijede diljem Hrvatske temperatura zraka biti osjetno niža nego prošlih dana, uz “minuse” i povremene pahulje i ponegdje uz more.

Tijekom vikenda opet barem manji porast temperature, a početkom novoga tjedna povećava se vjerojatnost za ponovno relativno hladne dane.

Srijeda – vjetrovitije, ponegdje slabe oborine

“U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja. Povremeno će biti slabih oborina, većinom snijega, i to posebno navečer i u noći na četvrtak. No, u noći i ujutro može biti i kiše koja se smrzava na hladnom tlu. Zapuhat će umjeren, na udare prema kraju dana i jak sjeverozapadni i sjeverni vjetar. Temperatura zraka će od jutarnjih -3 do 1 °C danju porasti na 5 do 7 °C, piše u HRT-ovoj vremenskoj prognozi.

Slabih oborina na granici kiše i snijega u prvome dijelu srijede bit će i ponegdje u središnjoj Hrvatskoj, gdje će također zbog smrzavanja oborine na hladnoj podlozi postojati opasnost od poledice. Jačat će sjeverni vjetar, na udare moguće i jak, u Podracini i Međimurju potkraj dana i olujan.

Malo je snijega tijekom dana moguće i u dijelu gorske Hrvatske, a malo kiše past će mjestimice u Hrvatskom primorju, samo rijetko i u Istri. Zapuhat će umjerena i jaka, na udare olujna, navečer i u noći na četvrtak podno Velebita i orkanska bura pa će more biti umjereno valovito i valovito. Dnevna temperatura zraka oko 10 °C, u Lici i Gorskome kotaru od 2 do 5 °C.

Promjenljive će naoblake uz ponegdje malo kiše biti i u Dalmaciji, pri čemu u unutrašnjosti potkraj dana nije isključena mjestimična susnježica ili malo snijega. Puhat će bura, umjerena i jaka, potkraj dana na udare i olujna, a na otvorenome moru sjeverni vjetar.

Bura i sjevernjak zapuhat će i na jugu Hrvatske, pri čemu će more biti umjereno valovito i valovito. Većinom je sredinom dana ponegdje moguće malo kiše, a navečer u višim predjelima, ponajprije u Konavlima, neće biti iznenađenje ako zaleprša i pokoja pahulja. Najviša dnevna temperatura u ovom će dijelu Lijepe naše biti od 8 do 12 °C.

Zbog orkanskog vjetra oglašen i crveni Meteoalarm

Valja istaknuti da je za sutra oglašen meteoalarm, za obalu žuti, a za more crveni i narančasti.

Žuti meteoalarm znači da će vrijeme biti potencijalno opasno, a crveni da će biti izuzetno opasno.

“Vrijeme je izuzetno opasno. Iznimno intenzivan meteorološki događaj je prognoziran. Velika šteta i nezgode su moguće na velikom području i to u većini slučajeva s opasnošću po život. Često se informirajte o očekivanim meteorološkim uvjetima i rizicima. Slijedite naredbe i savjete dane od strane vaših državnih tijela u bilo kojim uvjetima i budite spremni na izvanredne mjere”, stoji u upozorenju Meteoalarma.

Od četvrtka – hladnije, bura, povremene oborine

Idući će dani na kopnu biti pravi siječanjski. Bit će hladno, pritom i vjetrovito, osobito u četvrtak, kada će umjeren i jak sjevernjak imati i olujne udare. Ponegdje će uz promjenljivu naoblaku biti slabog snijega, a u subotu, uz dotok malo toplijeg zraka po visini, ponovno može biti i kiše.

Na Jadranu će do petka glavno obilježje vremena biti bura, u većini mjesta najjača u četvrtak. Zahladnjet će pa jutarnja temperatura može nerijetko biti oko 0 °C ili niža. U dane vikenda pak vjerojatno malo toplije. U subotu će pritom mjestimice biti kiše, a prije toga, u četvrtak i petak ponegdje su na obali i otocima moguće i pahulje.”, stoji u HRT-ovoj prognozi.