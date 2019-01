OGLAŠEN CRVENI METEOALARM, VAKULA UPOZORAVA: ‘Zima će opet pokazati zube, stiže nagla, brza i žestoka promjena’

U samom središtu Zagreba snijeg možda ponovno izostane zbog efekta toplinskog otoka

Jučerašnji dan obilježila je južina, no danas se u većinu Hrvatske vraćaju pravi zimski uvjeti, ponegdje i s debelim snježnim pokrivačem, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

On je upozorio kako je bolje ne putovati gorjem sve od 8 do 20 sati, a još bolje sve do subote. I podno i podno Velebita će od petka poslijepodne do subote kasno navečer biti ograničenja u prometu. Za mnoge će vjerojatno najpovoljnija biti nedjelja, a od ponedjeljka ponovno oblačnije i vjetrovitije, vjerojatno s češćim oborinama.

Snijeg već radi probleme

Snijeg već otežava vožnju mjestimice na sjeveru Hrvatske, mokri su i skliski kolnici od kiše mjestimice u Istri, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru, Lici, Dalmaciji te sjevernoj i središnjoj Hrvatskoj, u Gorskom kotaru ponegdje ima i magle, a smanjena je vidljivost na dionici autoceste A6 Rijeka-Zagreb između vijadukta Bukovo i tunela Tuhobića, izvijestio je u petak ujutro Hrvatski auto-klub (HAK).

Iz HAK-a vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da na put ne kreću bez zimske opreme.

Nakon južine, velika promjena

Iako su se neki poveselili blažim temperaturama, već danas stiže nagla, brza i žestoka promjena. “Ponegdje će biti i obilne kiše praćene munjama i gromovima, koji se gdjekad mogu vidjeti i čuti i uz padanje snijega, što i nije odviše česta pojava, za razliku od za siječanj uobičajenoga debljeg snježnog pokrivača u gorju, a i jake i olujne bure na sjevernom dijelu Jadrana”, kaže Vakula.

Državni hidrometeorološki zavod oglasio se crvenim Meteoalarmom za to područje.

Novim minusima na kopnu pridonijet će razvedravanje u noći na subotu, a zimski će ugođaj tako potrajati i u idućem tjednu.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom oblačno, najprije uz kišu, više u zapadnijim krajevima, gdje već prijepodne stiže zahladnjenje i snijeg, osobito u brdima. Zapuhat će sjevernjak i sjeveroistočnjak, a temperatura će veći dio dana biti između 2 i 7 °C, navečer niža.

U Zagrebu efekt toplinskog otoka

U središnjoj Hrvatskoj u noći i ujutro najtoplije, a navečer će uz djelomično razvedravanje biti i “minusa”. No, prije toga kiša, već od jutra na sjeverozapadu i snijeg, uz stvaranje pokrivača, u gorju i debljeg od 10 centimetara, a u nizinama uglavnom tanjeg. Štoviše, u samom središtu Zagreba možda ponovno i izostane zbog efekta toplinskog otoka. Zapuhat će gdjegod prolazno umjeren, mjestimice i jak sjeveroistočnjak.

Na sjevernom Jadranu i dijelu gorja već oko podneva bura, često jaka, na udare ubrzo i olujna, koja pahulje iz gorja može donositi i ponegdje na obalu, pa i bliže joj otoke. No, češća će biti kiša, gdjegod i u obliku obilnijih pljuskova praćenih grmljavinom, najmanje u Istri, u čijoj je unutrašnjosti i snijeg moguć samo rijetko. Temperatura većinom od 5 do 10 °C, u gorju od 0 do 5 °C, uz prijepodne uglavnom toplije od poslijepodneva.

U Dalmaciji će dnevni temperaturni hod biti uobičajen, ali malen zbog juga, oblaka i kiše, mjestimice i obilnijih pljuskova i grmljavine, a u unutrašnjosti i snijega, uglavnom u brdima. Poslijepodne će bura biti sve češća, na udare ponegdje i olujna, a more i dalje umjereno valovito i valovito.

Prava zima će potrajati

Podjednako će valovito biti i na jugu Hrvatske, ali zbog cjelodnevnog umjerenog i jakog juga, uz koje će se temperatura uglavnom malo mijenjati. Sunčanih će sati biti malo, a pljuskovi i grmljavine bit će češći prema kraju dana.

Prava zima trajat će i tijekom vikenda, ali i u većem dijelu sljedećeg tjedna, više zbog temperature, nego zbog snijega kojeg će biti u manjim količinama.