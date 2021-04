OGIER PRIZNAO KRIVNJU, A STRUČNJACI UPORNI: ‘On je njemu ušao u mrtvi kut’; Progovorio i vozač BMW-a u kojeg se zabio svjetski prvak

‘Štos je taj što on nema dovoljnu preglednost. On je njemu ušao u mrtvi kut, a mrtvi kut je za rally vozače veći nego kod naših, normalnih vozila’, rekao je Rajko Horvat

Premda je jučer završila najveća utrka održana dosad u Hrvatskoj, WRC Croatia Rally, ni danas se o toj utrci ne prestaje pričati, a uglavnom zbog sedmerostrukog svjetskog prvaka Sebastiena Ogiera koji je izazvao prometnu nesreću u Zagrebu, prošao kroz crveno ali nije postupio ni po naredbi ovlaštene službene osobe. Hrvatska policija kaznila ga je s 8 tisuća kuna, a međunarodna automobilistička federacija s čak 7 tisuća eura.

Vozač BMW-a u kojeg se zabio Ogier o detaljima nesreće

Ogier je, zajedno s članovima svog tima, priznao da je kriv za nesreću koju je prouzročio, a u nesreći koju je prouzročio u potpunosti je stradao automobil Zagrepčanina Željka Matića koji danas svojim autom nije mogao na posao. “Mislim da je totalna šteta na autu. Beton mi je pogodio ispod auto i strgao mi kotače. On me pogodio u kotač, a kotačem sam udario u stup”, rekao je Matić za RTL te dodao da nema prigovora ni na policiju, kao ni na svjetsku rally zvijezdu.

“Ja sam se vozio desnom trakom normalno i kako sam dolazio do semafora meni se palilo zeleno svjetlo i ja sam stisnuo po gasu i gledao sam ih. Samo meni je čovjek dok sam ubrzavao skrenuo na nekih pet-sedam metara od mene u moj prednji lijevi kotač i samo sam odletio u zrak”, rekao je Matić.

‘Ogier nije kriv’

Rajko Horvat s Fakulteta prometnih znanosti pojasnio je da Ogier nije kriv. “Štos je taj što on nema dovoljnu preglednost. On je njemu ušao u mrtvi kut, a mrtvi kut je za rally vozače veći nego kod naših, normalnih vozila”, rekao je Horvat. “Rally vozač ne može samo okrenuti glavu odnosno, i ako je okrene, on ima toliko opreme odnosno unutarnje zaštite koji su mu sigurnosna zaštita ako se prevrne, da se njemu ništa ne dogodi”, dodao je.

No, komentirajući Ogierov drugi prekršaj, prelazak preko crvenog svjetla na semaforu, Horvat je rekao kako “nijedna osoba pa ni svjetski prvaci, prvaci rallyja, nemaju pravo oduzimati prednost vozilima”. “Ne smiju to činiti. Tu nema opravdanja”, rekao je.

Ogier je, također, nastavio vožnju nakon što mu je policajac jasno dao do znanja da stane, a rally vozač rekao je da je problem bio u tome što policajci nisu pričali engleski. “Ne da oni nisu znali nego da se nisu uspjeli sporazumjeti na engleskom jeziku jer policijski službenici, činjenica je, nisu aktivni govornici engleskog jezika. Zbog te situacije što aktivno ne govore, ako i zbog ostalih okolnosti, buke, jednostavno nisu uspjeli uspostaviti aktivnu komunikaciju”, kazao je načelnik II. postaje prometne policije Zagreb Josip Medved.

Mataija: ‘Utvrdili smo sve činjenice nastanka prometne nesreće’

Kasnije je Ogier ipak pronašao zajednički jezik s hrvatskih policajcima kojima je priznao sva djela i odmah platio kaznu. “Upoznali smo ga s tim da mu je izrečena zabrana korištenja vozačke dozvole na području Republike Hrvatske. Na to je on rekao za slučaj da bude dolazio na ljetovanje na more da će se angažirati vozača”, rekao je Medved.

Voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa MUP-a Josip Mataija rekao je da su utvrđene sve činjenice nastanka prometne nesreće. “Utvrdili smo sve činjenice nastanka prometne nesreće i sukladno tome vozač je procesuiran sukladno zakonu o sigurnosti na cestama. Dakle, što se tiče ove prometne nesreće vozač je kažnjen zbog više prekršaja, neopreznog mijenjanja prometne trake, zbog toga što je izazvao nesreću, ali isto tako i da nije postupio po naredbi ovlaštene službene osobe, odnosno, da je napustio mjesto prometne nesreće.

Vozač je kažnjen s ukupno osam tisuća kuna, a osim toga izdana mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom šest mjeseci na teritoriju RH. Pošto se radi o stranom državljaninu, tu se ne može oduzeti vozačka dozvola, već se izriče zabrana. Nakon te prometne nesreće, on je napravio prekršaj u kojem nije bilo prometne nesreće, dakle, prošao je kroz crveno svjetlo, a za taj prekršaj, vozač je sankcioniran s tri tisuće kuna i izrečena mu je zabrana upravljanja vozilom od 1 mjeseca na području RH”, rekao je Mataija za RTL.