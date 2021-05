ODZVONILO NESIGURNOJ KUPNJI JAJA: Uvodi se nova oznaka koja ima važnu namjenu: ‘Ovo je dobra stvar’

Osim što će informirati potrošače o vrijednosti proizvoda, zaštitit će i proizvođače od nepoštenih trgovačkih praksi

Kako bi potrošači što lakše prepoznali domaće proizvode uvodi se oznaka DOKAZANA KVALITETA, koja će se primjerice vidjeti na jajima. Osim što će informirati potrošače o vrijednosti proizvoda, zaštitit će i proizvođače od nepoštenih trgovačkih praksi, a na policama bi mogla biti vidljiva već na jesen. Natpisi o dokazanoj kvaliteti u skorije vrijeme trebali bi se naći i na drugim proizvodima, poput mesa, mlijeka i meda, javlja RTL.

Građani su do sada morali biti posebno oprezni kod kupnje jaja, no zahvaljujući jednoj oznaci moći će biti sigurni da u ruke uzimaju domaća jaja kokoši za koje se na farmama i OPG-ovima brine po najvišim standardima. Uvođenje naljepnice DOKAZANA KVALITETA pozdravljaju i proizvođači.

„Smatramo da je ovo dobra stvar. Međutim potrebno je dodatno informiranje potrošača kako bi uopće znali što nosi ta naljepnica. Znači da je zabranjeno skraćivanje kljunova, povećava se površina u kojoj su životinje ili se smanjuje gustoća naseljenosti u peradarnicima, životinje se cijepe protiv salmonele, a upravo je to potrošačima najvažnije“, rekla je vlasnica farme Ivana Čurila.

Veći značaj od starog natpisa

Zahtjev za oznaku u sektoru proizvodnje jaja podnesen je Ministarstvu poljoprivrede. Inače za jaja, već postoji jedan natpis – jaja s hrvatskih farmi, no ovaj novi ima veći značaj, pa će dosadašnji uskoro nestati.

„Istraživanja pokazuju da sve veći broj potrošača želi znati kako je životinja držana, u kakvim uvjetima, kako je hranjena, kako se prema njoj postupalo u transportu a sve je to ono što se iskazuje u ovoj oznaci, a čini razliku u odnosu na oznaku jaja hrvatskih farmi“, tvrdi ravnatelj Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane Zdravko Barać.

Prije zahtjeva za naljepnicu DOKAZANE KVALITETE na jajima, podnesen je onaj za voće, a kako je taj prošao sve birokratske razine uskoro bi mogao završiti na jabukama. „Mi očekujemo da bi to svakako trebalo biti u 7. mjesecu, jer u 8. mjesecu već počinju intenzivno berbe tako da do tada se već moraju obaviti kontrole i nadamo se da će to zaista do tada biti napravljeno“, smatra predsjednik Hrvatske voćarske zajednice Branimir Markota.