ODZVONILO NALJEPNICAMA NA BENZINSKIMA? Ina uvodi prilično praktičan program nagrađivanja kupaca

Ina je predstavila jedinstveni program vjernosti koji ne samo da daje nagrade i gomila popuste, nego to čini na krajnje jednostavan način

„Znam kako možete do džabe kave – jednostavno se učlanite INA loyality club“, poručila je Elvla Dvornik Pierce. No, kako ističu u Ini, to je tek početak onoga što nude svojim kupcima u „jedinstvenom novom programu vjernosti“.

Nagrađuje se svaka kupnja, točenje goriva, pranje auta…

„Riječ je o potpuno novom digitalnom konceptu putem kojeg Ina nagrađuje svaku vašu kupnju na maloprodajnim mjestima“, ističu u Ini, a Vlatko Dujanić, operativni direktor Usluga kupcima i maloprodaje na virtualnoj tiskovnoj konferenciji dodaje:

„Digitalizacija poslovanja i predstavljanje inovativnih rješenja, ponovno su se pokazali kao dobra poslovna odluka, posebice u ovim izazovnim vremenima, kada je takav pristup poslovanju itekako dobio na važnosti.“. Pandemija je, kaže, pokazala da takvo poslovanje nije „pogodnost nego nužnost“.

Niz pogodnosti koje su trajne

Konkretno, za kupce to znači da više neće morati lijepiti naljepnice na letku koji im se gužva u autu kako bi dobili popust na nož ili neki drugi artikl, nego svakom kupnjom ostvaruju bodove koje im nose niz pogodnosti.

Tri su načina kako se kupci mogu uključiti u program vjernosti. Najlakši je besplatno preuzimanje aplikacije putem pametnog mobilnog uređaja u trgovini Google Play, ako je riječ o Android sustavu, ili App Store ako se radi o uređaju s iOS sustavom. U program vjernosti kupci se mogu uključiti i putem internetske stranice. Za one koji ipak vole klasičnu karticu vrijednost, učlaniti se mogu i putem tiskane pristupnice na maloprodajnom mjestu.

Čim se registriraju, korisnici dobivaju 50 bodova i bon za kavu (oni koji su se registrirali pristupnicom, dobiju kavu ali ne i 50 bodova) a dalje nagrade samo rastu – od popusta na goriva do gastro ponude. Bodovi se skupljaju svakom kunom potrošenom u Ininim trgovinama ili točenjem goriva.

Uz standarne, tu su i personalizirani darovi

“Prvi dio programa se odnosi na standardizirane nagrade, koje su vidljive kupcima od prvog dana učlanjenja. Drugi drugi dio su personalizirane kampanje“, istaknuo je Goran Augustinović, direktor upravljanja odnosa s kupcima. Taj personalizirani dio, uključuje razne izazove, primjerice Ina nagradi kupca ako u idućih mjesec dana kupi hot dog, ili natoči class plus gorivo…

Na taj način kupac prilagođava program svojim kupovnim navikama a pritom čitav program postaje puno zabavniji.