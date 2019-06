KRAJ BJESOMUČNIH JURNJAVA NA AUTOCESTAMA: Stižu najmodernije kamere. Brzinu će kontrolirati na tri načina

Primjena novog sustava nadzora brzine na hrvatskim autocestama planirana je za sljedeću godinu

Najmodernije kamere za nadzor brzine bile su prošlotjedna tema razgovora u Hrvatskoj. Međutim, to se nije odnosilo na autoceste, ali i to se sada mijenja. Kako je Index doznao u Hrvatskim autocestama, u pripremi je veliki projekt uvođenja nadzora brzine na autoceste kojima upravlja HAC. Dosad su brzinu kontrolirati tek presretači te povremeno policijske Multanove na nadvožnjacima, no uskoro bi se sve to trebalo promijeniti.

“Svjesni činjenice da autoceste omogućuju vozačima ostvarivanje većih brzina od dopuštenih čime se bitno narušava sigurnost prometa, odlučili smo podržati napore MUP-a u kontroli i nadzoru brzina na autocestama s jednim, jedinim ciljem: povećanja sigurnosti prometa. Ovaj projekt rađen je sukladno Nacionalnom programu sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011. – 2020. godine, rekli su za Index iz HAC-a.

Tri načina mjerenja brzine

Otkrili su da će se nadzor brzine vršiti na tri načina. Prvi je način postavljanje fiksnih kamera na specifičnim lokacijama na autocestama, prvenstveno na ulazima u tunele, na mostove ili vijadukte. Kako se vozači ne drže ograničenja koja su na takvim mjestima u pravilu znatno manja od inače dozvoljenih 130 km/h, te će kamere mjeriti brzinu radarskom ili laserskom tehnologijom.

Drugi način obuhvaća mjerenje brzine na određenoj dionici autoceste. To zapravo znači da će kamere biti postavljene na početku i na kraju određene dionice i mjerit će se prosječna brzina kojom je vozilo prošlo tu dionicu.

Treći način nadzora brzine vršit će se na mjestima na kojima se privremeno obavljaju radovi. To bi trebalo značiti da će postojati prenosive kamere koje će se postavljati na tim mjestima i mjeriti brzinu radarski ili laserski, piše Index.

Prometni znakovi kao upozorenje na mjerenje brzine

Kako kažu iz HAC-a, novi prometni znakovi upozoravat će vozače na mjerenje brzine.

“Uvođenjem kontinuiranog nadzora brzine na našim autocestama smanjit će se posljedice prometnih nesreća, utjecat će se na promjenu ponašanja vozača, a što će se u konačnici reflektirati i na ponašanje vozača na ostalim cestama. Nadzor brzine vršit će se mjerenjem prosječne brzine vozila na određenim dionicama autoceste, radarskim kontrolama na specifičnim lokacijama (npr. ispred većih objekata – tuneli, mostovi) te u zonama izvođenja radova gdje je upravo neprilagođena brzina najčešći uzrok prometnih nesreća. Lokacije koje budu pod nadzorom brzine bit će obilježene prometnim znakovima koji će upozoravati korisnike autoceste na kontrolu brzine. Time želimo postići pravodobno upozorenje jer namjera nije u kažnjavanju”, poručili su iz HAC-a.

Primjena novog sustava nadzora brzine na hrvatskim autocestama planirana je za sljedeću godinu, a Hrvatske autoceste namjeravaju projekt prijaviti i za EU sufinanciranje. Sankcioniranje prekršitelja je, napominju iz HAC-a, u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova.

