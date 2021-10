Nakon što su objavljene mučne snimke hrvatskih policajaca kako mlate imingrante, većina političara makar je nominalno je osudila nasilje, pa čak i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pod čijom su ingerncijom i zaštita granice i policajci za koje intervetna tvrdi kako su, iako za radnog vremena i sa službenom opremom, djelovali na svoju ruku,

No načelnik općine Velika Ludina Dražen Pavlović se pridružio odvratnim komentarima koji pozivaju na (još veće) nasilje.

"Samo neka mlate! I ja sam nekada na paši krave tuko jer marva ide u kvar sve dok ne dobije...“, napisao je pod post lokalnog portala Kutina.info.

Ni na upit novinara 24sata, nije rekao da vidi išta sporno u svom stavu, osim možda formulacije.

"Dobro, to je tu naš portal gdje se zezamo“ započeo je HDZ-ov načelnik te krenuo pojašnjavati svoj stav o postupanju hrvatskih policajaca nad migrantima.

"Slušajte, ako netko tri puta hoće ući negdje gdje ne smije ući, a kako ćeš ga spriječiti? Mislim to je definitivno tako. Kako mu možeš reći lijepo, gle nemoj ići. Moraš ga prepratiti nekamo gdje treba i to je tako. Ja tako mislim“ kazao je Pavlović, a nasilje pravda i time što je to „ponekad jedini način“.

'Nema tu nasilja'

"Ako ne možete drugačije, što mislite. Naravno da ne možete nekoga tko vam deset puta prođe preko granice i deset puta ga vraćate nazad...jednostavno nema drugog načina. Ne možete vi njima pisati zamolbe - ponavlja Pavlović.

"Nema tu nasilja, gospođo ljudi rade svoj posao. Zbog čega oni nose te palice. Znači te palice imaju nekakav okvir. E sad taj okvir zakonski se može tumačiti na razne načine. Oni nisu tete u vrtiću, razumijete. Oni su policajci koji čuvaju granicu. Pogledajte što sam podijelio na Facebooku. Ne pada mi na pamet da bih ja išao u neku zemlju, tako preko nekakve šume ili rijeke, da bih ilegalno ulazio u neku zemlju i da bi prošao nekažnjeno. Pa ne može to tako“, kaže Pavlović.