ODVOZ SMEĆA USKORO ĆE SVIMA POSKUPJETI ZA VIŠE OD 100 POSTO: Varaždinci su to prvi osjetili, ovo su iskustva

Od 1. srpnja Varaždincima je drastično poskupio odvoz smeća, a više cijene posebno su pogodile samce. Naime, zakon je propisao da se cijena odvoza otpada više ne obračunava prema kvadratima stana ili broju članova kućanstva.

“Nama je poskupio odvoz otpada od 100 do 150 posto. Moj račun je prije poskupljenja bio 42 kune i dvije lipe. Sad mi je predzadnji račun 125 kuna. Dobro, zadnji je nešto manji, ali je iznos i dalje nenormalan, 104 kune. Mislim da je to za građane velik udar, pogotovo za samce. Ja više plaćam sada odvoz otpada nego ratu plina ili ratu struje. Je li to normalno? Nije”, upozorava u razgovoru za RTL Varaždinka Nada Štimac i žali se kako im od Nove godine raste i komunalna naknada za 25 posto

U tvrtki zaduženoj za odvoz otpada kažu da samo provode zakon. “Najveći problem nastaje kod samačkih domaćinstava koji su do stupanja novog zakona na snagu novog zakona imali obračun prema broju članova. I tu prema broju članova, kad se uzme da je jedan član plaćao 40 ili 50 kuna do sada, a da sad plaća od 90 do sto kuna, da – tu nastaje razlika, ali isključivo zato što se primjenjuje zakonska regulativa”, objašnjava direktor Čistoće Davor Skroza.

Čehok priprema mjere pomoći

No, poskupljenje neće pogoditi samo Varaždince, oni samo imaju tu nesreću da je njihov grad prvi počeo provoditi obveze koje će uskoro morati početi primjenjivati i ostali gradovi i općine.

Varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok kaže da nisu jedini koji su cijene uskladili sa zakonom i uredbom te da su u gradovima poput Krapine, Čakovca, ili Pule one rasle i više nego u Varaždinu.

Čehok je u razgovoru za RTL najavio i mjere pomoći za najugroženije građana, no one još uvijek nisu krenule.

Oporba, očekivano, kritizira poskupljenje. “Taj fiksni dio je iznio 28 kuna + PDV, sad iznosi 82 kune + PDV za one koji nemaju komproster i svoj bio otpad moraju odlagati u kantu za bio otpad. To je apsoultno neprimjereno i mi želimo znati koja kalkulacija je bila toga i na žalost do dana današnjega mi to nismo saznali”, poručuje predsjednik gradske organizacije SDP-a u Varaždinu Miroslav Marković.