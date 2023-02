Odvjetnik Čedo Prodanović komentirao je za Danas.hr slučaj brutalne tučnjave na Platku nakon što su se pojavile snimke napada. "To je eklatantan pokušaj teške tjelesne ozlijede ako ne i ubojstva i nasilničkog ponašanja. To i slijepac vidi osim onih tamo u Tužilaštvu", rekao je.

"To su notorne stvari, o tome se nema što diskutirati. To je sto puta suđeno. Udarac nogom u glavu je pokušaj teške tjelesne sto godina unazad. Nema ujednačenih kriterija, nema koordinacije, to se sve zna, to nije ništa novo. Ovo je očito raspad sustava, očito rade ljudi koji nemaju pojma", dodaje.

Istaknuo je da je jsno da su tri čovjeka bili nasilnici koji su se tamo "iživljavali s autom". "Sada, tko je kako reagirao, zašto je reagirao, to ne znam. Ovaj dio koji se vidio na televiziji je pokušaj teške tjelesne ozlijede u najmanju ruku. Nije bitno je li povreda nastala, bitno je što su radili", zaključio je odvjetnik Čedo Prodanović za Danas.hr.

Istraga tučnjave na Platku ipak nije gotova. Državno odvjetništvo u Rijeci zatražilo je provođenje dodatnih izvida. I tek tada će se odlučiti hoće li prijave ostati prekršajne ili će se ići na kaznene.