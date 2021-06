O odluci da sudac istrage u srijedu ponovno odlučuje o pritvoru, a time i izručenju Zdravka i Zorana Mamića, optužene za podmićivanje osječkih sudaca, u RTL Direktu govorio je odvjetniik starijeg brata Mamića Veljko Miljević.

"Prije svega jedna bitka ispravka, pogotovo što je u zaadnje vrijeme u medijima, pogotovo u tisku bilo svašta u vezi te afere. Moram priopćiti da ja u ovom momentu, to jest zadnjih 11 dana nisam branitelj Zdravka Mamića u tom predmetu jer neposredno prije ročišta na kojem se određivao istražni zatvor protiv svih, tada, uhićenika je sudac istrage usmeno priopćio da ja ne mogu biti branitelj Zdravka Mamića iz razloga što sam, od strane Uskoka, predložen za svjedoka u tom postupku", kazao je Miljević.

'Prava Mamićeve obrane su značajno povrijeđena'

Stoga je, na opasku voditelja Zorana Šprajca, kazao da je u tom slučaju pravni savjetnik Zdravka Mamića.

"Još uvijek nisam izgubio svojstvo njegovog branitelja u tom cjelokupnom zbivanju, ali ovdje ne mogu o toj funkciji sada uopće bilo što govoriti. Naime, za sada, takve odluke u pisanoj formi ni nema. Meni je to usmeno priopćeno i ja sam to primio zdravo za gotovo iako smatram da su time prava obrane Zdravka Mamića u kaznenom postupku značajno povrijeđena", kazao je.

Potvrdio je da bi ga stoga sudac mogao potpuno izbaciti iz procesa kao Mamićevog branjenika?

Miljević ne zna ni o kojem bi događaju trebao svjedočiti.

"To znaju drugi, oni koji to smiju znati, a to su sudionici postupka. Međutim, kako je po članku 231. Zakona o kaznenom postupku postupanje u istrazi, a ne samo izvidima po 208. F nego i u istrazi. Postupanje je tajno, a onda se to uopće ne bi smjelo iznositi. Zadnjih 10 dana je o tome u novinama iznijet čitav niz stvari koje se zapravo po zakonu ne bi smjele iznositi, ali kad su već iznijete - gdje se ja čak nisam ni aktivno branio protiv toga jer bih ja došao u poziciju da narušim tajnu, prema onome što je objavljeno u službenom priopćenju Uskoka, to zašto bih ja trebao biti svjedok uopće nije inkriminirano. Inkriminirano je nešto drugo. Tako da će se morati postaviti pitanje da li je ovo bio manevar nekih drugih kad se već govori o manevrima u postupcima, da se mene ukloni iz funkcije branitelja u tom postupku!, pojasnio je Miljević.

Ne zna se ni koji sudac mora donijeti odluku

Na pitanje kolika je vjerojatnost da sudac istrage promijeni odluku, Miljević kaže da te vjerojatnosti nema.

"Danas se sudac Devčić u jednom dijelu priopćenja zabunio, pa se odmah i ispravio. Rekao je da je vijeće ocijenilo tu odluku da se braći Mamić ne odredi istražni zatvor neosnovanom, a onda je rekao ma ne zapravo, ukinuta je odluka u tom dijelu i upućeno je ponovno sucu istrage da bolje obrazloži svoju odluku jer ovako kako je donio odluku, ona nije dovoljno obrazložena", kazao je.

Miljević ne zna ni koji će sudac istrage u srijedu morati donijeti odluku.

"Kroz 11 dana istrage sudac je bio Vinko Mioč, da li će biti sada, to ja ne znam. To en mora biti isti sudac. Mi smo sad imali Janaf, mijenjao se pet puta sudac istrage. Imali smo i sad jednu dosta zanimljivu stvar gdje je čovjek nakon šest mjeseci pušten van, pet puta su mu produljivali - svaki put se promijenio sudac istrage koji je odlučivao o tome.

'Mamić svoj status nije dogovorio'

Ako novo rješenje bude opet odbijanje određivanja istražnog zatvora, kaže Miljević, onda u ovom predmetu dok se stanje ne promijeni, nema mogućnosti ponovnog. Na pitanje može li država, ako sudac ipak odredi pritvor, odmah pokrenuti zahtjev za izručenjem braće Mamić, Miljević je rekao da može.

"Ako se odredi istražni zatvor teče uobičajena procedura. Određuje se tjeralica, na tu tjerualicu odjeka nema i ide se u proceduru izručenja.

Je li vam se sada kao obrani Zdravka Mamića i njemu samome mogu obiti o glavu ovo njegovo prozivanje osječkih sudaca i nuđenja dokaza da su primili mito. Sad bi to moglo dovesti do njegovog izručenja - pitao je Šprajc Miljevića.

'Koliko bi dobio da nije ništa dao sucima?'

"Zasad mu se to i obilo o glavu jer on je za to što je pokrenuo ovaj postupak, gdje je ukazivao na to na što je ukazao na tom svom famoznom sticku od 8. listopada 2020. godine, došlo je do toga da nije dogovorio svoj status, kao što je to uobičajeno, kao što se to apsolutno može i predviđeno je međunarodnim normama, on svoj status nije dogovorio. Došlo je do toga da on nije oštećenik u tom postupku nego da je počinitelj kaznenog djela, ali ne primanja nego davanja mita", kazao je Miljević u RTL Direktu.

Na koncu je Mamićev slučaj opisao parafraziravši jedan skeč: "Vidi boga ti, Zdravac da 400.000 eura sucima i dobije šest i pol godina. Pa koliko bi dobio da nije ništa dao?"