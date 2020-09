ODVJETNIK VELJKO MILJEVIĆ O CURENJU INFORMACIJA: ‘Mi s tim nemamo veze, a lako se može utvrditi gdje curi. To nije zahtjevan posao’

Odvjetnik osumnjičenog Kreše Peteka kaže da još uvijek ne zna na koji način će se braniti: ‘Uvid u spis još u ovom trenutku nemam, a pitanje je hoću li ga imati u narednih nekoliko puta’

Veljko Miljević, odvjetnik Kreše Peteka, direktora tvrtke Elektrocentar Petek koji se sumnjiči u aferi Janaf za davanje mita direkoru Janafa Draganu Kovačeviću, rekao je za N1 da je još uvijek rano govoriti o tome na koji će način iznositi obranu.

“Ja sam Peteka vidio dva puta u životu. Prvi put u petak ujutro u Uskoku, pri prvom ispitivanju okrivljenika. To je obavljeno u petak, u jednom rekordnom kratkom roku. U prvom ispitivanju okrivljenici ne iznose svoje obrane na iscrpan način. Uvid u spis još u ovom trenutku nemam, a pitanje je hoću li ga imati u narednih nekoliko puta”, rekao je Miljević.

Dodao je da će Petekova obrana biti formirana nakon što se pročita sve što piše u spisu. “To i on i ja moramo savladati u nekoliko dana”, rekao je Miljević.

O curenju informacija

Komentirao je i curenje informacija u istrazi rekavši da on s tim nema veze. “Mi o sadržaju spisa, mi branitelji, nismo imali nikakve veze. Treba pitati one koji su radili na spisu. Izvidi su u svakom slučaju tajni. Vrlo lako se može u svakom trenutku predmeta tko je radio na predmetu i od koga je mogla potjecati informacija koja je dospjela u neovlaštene ruke”, kazao je Miljević koji smatra da curenje informacije nije nemoguće utvrditi te da to čak i nije toliko zahtjevan posao.

Miljević tvrdi da Petek nije davao mito Draganu Kovačeviću. “Ovo je nešto što se ne bi smjelo događati, ne bi se smjelo događati da četiri dana zaredom izlaze informacije o tome što se zbivalo, a to se dogodilo u tajnom dijelu postupka. Ostaje jedan prostor o kojem nitko ne govori, a to je prostor toga da se nama od 1998. stalno podvaljuje u interpretaciji sadržaja materijala koji je pribavljen”, ističe Miljević za N1.

