Velimir Došen i Januz Dervishi oslobođeni su optužbe da su počinili kazneno djelo protiv pravosuđa sprečavanjem dokazivanja.

"Sretan sam zbog odluke žalbenog suda koji je potvrdio oslobađajuću presudu Općinskog suda u Karlovcu i u punoj mjeri afirmirao odluku Općinskog suda u Rijeci, kojom sam također oslobođen svake krivnje. Mislim da cijeli ovaj sudski postupak, a naročito ova konačna pravomoćna presuda, mogu posve vjerno dočarati s kojim sam se i kakvim činjeničnim stvarima morao hrvati veliki dio svog života i pravnog vijeka", rekao je poznati odvjetnik Velimir Došen za Novi list.

'Taj proces ostavio je trag na mene'

"Bila je to duga mračna noć koja je trajala 15 godina. Odlazio sam u krevet i budio se s tim slučajem i cijelo to vrijeme bio u velikom stresu. Nikome ne bih poželio to što sam doživio u tih 15 godina. Nije bilo dobro viđati se sa mnom. Taj proces ostavio je velikog traga na mene i moju obitelj, a posebno na moje zdravstveno stanje. Dijabetes mi je uznapredovao, prešao sam na inzulinsku terapiju, a prošle godine imao sam moždani udar i operaciju srca", objasnio je Došen.

Podsjetimo, prije nešto više od 15 godina odvjetnik Velimir Došen i Januz Dervishi optuženi su da su 7. rujna 2006. navodno nagovarali svjedoka da na sudu da drukčiji iskaz od onoga što je prethodno dao pred policijom. Oni su te optužbe i napokon pravomoćno oslobođeni.