Odvjetnik Branko Šerić gostovao je u RTL Direktu, u kojem je komentirao femicid u Novskoj od strane ranije osuđivanog čovjeka te rad za opće dobro koje je jedan osuđeni pedofil odrađivao u udruzi za djecu.

Rekao je kako je potonji slučaj u najmanju ruku skandalozan.

"Stvar je, ne toliko suda koliko probacijskog ureda, s kolikom količinom i kvalitetom spisa, predmeta, smatram da treba imati cijeli uvid osuđene osobe i da onda odluči gdje će takvu osobu smjestiti, gdje će odraditi taj opći rad. Ovo je ruganje, kao da lopova pošalješ u banku da čuva trezor. U sustavu koji nije ustrojen da se takve greške ne događaju, a onda i u tom čovjeku koji je to površno, pa možda i nesavjesno odradio", kaže.

'Nešto je trulo u državi Hrvatskoj'

Navodi kako nije isključeno da to nije izoliran slučaj.

"Možda će nam nebo pomoći, nešto je trulo u državi Hrvatskoj", govori.

Odvjetnik se osvrnuo i današnju izjavu ministra Piletića.

"Ako se osuđena osoba, bilo prekršajno ili kazneno, osudi za pornografiju pa ne pošalješ ga u studio gdje se snimaju pornografski filmovi s djecom. To mora postojati i postoji u zakonima. I prekršajnom i kaznenom", rekao je.

Šerić ističe i kako se u bezbroj slučajeva pokazalo da mjere, kao što su zabrana prilaska, ne funkcioniraju.

"Nema nikog tko bi to kontrolirao, nikome ne pada na pamet da bi se takvim ljudima mogla staviti elektronska narukvica i nanogica, da osoba pristane nositi signal, emitor signala, kada joj se približi osoba i to na 50 metara. To je užasno malo jer prosječnom čovjeku treba par sekundi da prijeđe 50 metara. Treba biti veća udaljenost, ali obavezno s narukvicom, ako nije u istražnom zatvoru", smatra.

'Žene i djeca su zlostavljačima vlasništvo'

Dodaje i da je apsurdno da se ljude zove i pitaju je li im osumnjičenik prišao.

"Rugaju se sa zlostavljanom ženom koju muž, partner, smatra vlasništvom, ne partnerom. A nitko ne da na svoje vlasništvo, to je kod zlostavljača tipično, žene i djeca su zlostavljačima vlasništvo", navodi te dodaje kako bi uveo elektronski nadzor.

"Nabavljeno je u MUP-u. Ali neće da se time pozabave", tvrdi.

Na novinarsko pitanje o tome je li greška bila odluka da se nasilniku odredi mjera opreza, govori da se pokazalo da jest.

"Nakon istražnog zatvora opet se isto može dogoditi. Pustiš tog nasilnika nakon istražnog zatvora i nakon 3-4 mjeseca. On ne odustaje, najveći je recidiv kod nasilničkog ponašanja i ozbiljne prijetnje. Jedino da kraj njega stalno stoji policajac. Nema skuplje od ljudskog života", navodi.

Na samom kraju komentirao je i činjenicu da je u slučaju iz Novske, iz dosjea muškarca koji je ubio ženu nestao podatak da je i ranije ubio.

"Apsurdno, prijeđeš jednom preko granice s malo marihuane, vječno si zapisan. Kod ovakvih teških kaznenih djela s elementima nasilja to se, ima pravo svaki čovjek na rehabilitaciju, ali mora u sustavu postojati evidencija u sustavu MUP-a o kažnjavanju. Ne znam kako tu nije postojalo, to je nečija pogreška", zaključuje odvjetnik.