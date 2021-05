PAVASOVIĆ VISKOVIĆ KOD STANKOVIĆA PRIZNAO DA SE TUKAO U MLADOSTI; Osvrnuo se i na stanje u pravosuđu te svoj odnos s Nobilom

‘Split je bio jedna zanimljiva okolina za odrastanje, pogotovo u moje vrijeme. Naravno, ne bih dobio batine da nisam tražio’, rekao je Pavasović Visković u ‘Nedjeljom u 2’

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković, trenutno odvjetnik suca Darka Krušlina koji je osudio Zdravka Mamića na 6,5 godina zatvora na Županijskom sudu u Osijeku, ispričao je danas kod Aleksandra Stankovića u emisiji HRT-a “Nedjeljom u 2” da je bio prilično nemiran u mladosti te da u srednju školu nije išao redovito pa je “izletio” iz gimnazije.

Bio je, kaže, “ogorčen klinac”, imao obiteljske situacije i probleme. Tek je sa zrelošću došao sebi i krenuo drugim putem. Priznao je da se tukao u mladosti i da jednom nije mogao otvoriti oko četiri tjedna jer je dobio batine od jednog partizanovca. “Split je bio jedna zanimljiva okolina za odrastanje, pogotovo u moje vrijeme. Naravno, ne bih dobio batine da nisam tražio”, rekao je.

Ipak, i dalje zna izgubiti kontrolu kada je riječ o nogometu. “Tih 90 minuta dok Hajduk igra, nisam najzdravije glave, radim na tome da sačuvam živce, u Splitu nikome iz moje generacije to nije naprosto nogometni klub u klasičnom smislu riječi”, rekao je Pavasović Visković.

Stanje u pravosuđu nije tako loše

Kaže da s Antom Nobilom nije prijatelj, ali tvrdi da je on poseban čovjek, “maskirani Korejac”, istočnjak, teško stvara prijateljstva. Ističe da su prošli svašta zajedno, ali su karakterno drugačiji, imaju drugačije interese, drugačiji način života.

Pavasović Visković tvrdi da stanje u pravosuđu nije ni blizo tako očajno kao što je percepcija u javnosti. “Pravosuđe bez kvalitetne percepcije u javnosti nije dobro jer je ono ipak nekakav zaklon od nepravde. Ljudi ga doživljavaju kao mjesto koje će mu dati zaštitu i će ostvariti neku svoju pravdu. Zato je percepcija važna, mora se promijeniti”, kaže.

Smatra da je pravosudna vlast u najboljem stanju i nije potrebno puno da se povjerenje javnosti vrati. Postoji puno kvalitetnih ljudi koji bi mogli tu puno pridonijeti, ali ih se treba izbaciti iz zone komfora. “Imate fantastične suce Vrhovnog suda, ali se i oni trebaju pokrenuti, zato je i dobra inicijativa predsjednika republike s potencijalnom predsjednicom, dodao je.

Istaknuo je da je mjesto predsjednika Vrhovnog suda simbolički izuzetno važno, iako on nema prevelikih ovlasti da bi mogao na svakodnevnoj razini djelovati u pravosuđu. “Vrhovni sud je krema hrvatskog pravosuđa, tamo su ljudi koji bi mogli zaista puno napraviti. Ako se ljudi pokrenu, ako se promjene određeni odnosi, ali čini mu se da nitko ne radi na tome”, naglašava Pavasović.

Sječa kvalitetnih sudaca

Pavasović Visković vjeruje da HDZ-u nije u interesu mijenjati stvari jer je, tvrdi, politika uvijek imala utjecaj na pravosuđe i to nitko nema namjeru promijeniti. “Postoji ta fama da HDZ drži pravosuđe u šaci i to dodatno podupiru izjave samog Vladimira Šeksa. Točno je ono što je rekla Zlata Đurđević, a to je da je tijekom 90-ih došlo do jedne sječe kvalitetnih sudaca, ali to nije glavni razlog za današnje stanje. HDZ je volio imati ljude na velikim sudovima, ali stvari se mijenjaju poput izbora suca Željka Horvatića“, kaže.

Ne misli da je Zlata Đurđević pogriješila. “Kada je bilo rasprave oko toga da li je taj Zakon o javnom pozivu na koji se ona trebala javiti ustavan ili ne, bilo je puno stručnjaka koji nisu rekli da je taj zakon ustavan, bilo je i puno pravnika koji i dan danas smatraju kako tom zakonu nema mjesta, kako je u suprotnosti s Ustavom. S druge strane je potpuno jasan ustavni tekst koji kaže da se predsjednik Vrhovnog suda bira na prijedlog predsjednika republike u Saboru”, rekao je.

Tvrdi da se na javni poziv neće javiti nitko tko to nije dogovorio unaprijed s predsjednikom republike. Zlati Đurđević se, kaže sugerira: Javi se na natječaj nakon što si se dogovorio s predsjednikom i onda nema problema, to se, kaže inače zove fingirani javni poziv i nije dobro.