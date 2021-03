ODVJETNIK OSJEČKOG SUCA KRUŠLINA: ”Zgranut je. Osudio je Mamića, a sad ovaj mete s njim pod kako mu se prohtije’

‘Ako (Mamić) dokaže ili uspije dovesti u sumnju da bi Krušlin eventualno bio korumpiran, tada njegova presuda od 6,5 godina sasvim sigurno pada na Ustavnom sudu’, smatra odvjetnik Ljubo Pavasović Visković

Obranu suca osječkog Županijskog suda Darka Krušlina, koji je donio presudu Zdravku Mamiću zbog čega ga ovaj sada javno proziva za primanje mita, preuzeo je odvjetnik Ljubo Pavasović Visković. S odvjetnikom Pavasović Visković je u RTL-u Danas kazao kako “situacija nije bezazlena”.

“Sada sigurno slijedi nekakav stegovni postupak. Hoće li to eskalirati u nešto drugo, pokazat će dani pred nama”, kazao je.

‘Ovo je grozomorna situacija za pravosuđe’

Krušlin zasad nje osumnjičen, a hoće li biti pokazat će izvidi koje provodi USKOK.

“Prilično sam uvjeren da tu neće biti ozbiljnog kaznenog postupka. Barem ne protiv mog klijenta”, kazao je Krušlinov odvjetnik.

Da bi bili ispitani i ostali osječki suci, koje Mamić proziva, najprije im mora biti skinut imunitet. Pavasvić Visković ne vjeruje da će do toga doći. Upitan je i što sam Krušlin kaže na ovo što se događa.

“On je zgranut. Imate situaciju u kojoj čovjek koji je osudio Mamića na 6,5 godina zatvora najednaput postao žrtva i postao osoba s kojom ovaj mete pod kako mu se prohtije. Pokazuje time Mamić što će se dogoditi svakome tko se drzne napraviti mu bilo kakvu stvar, a šalje i poruku mnogim drugima za koje misli da su ga izdali ili bi ga u budućnosti mogli izdati, što će im se dogoditi ukoliko ne poslušaju ono što on od njih traži”, smatra odvjetnik.

Za ovaj slučaj rekao je da predstavlja “grozomornu situaciju za cijeli pravosudni sustav”.

‘On je iznimno inteligentan, ali i zlonamjerni manipulator’

Za Mamića je kazao kamo je riječ o “iznimno inteligentnom, pametnom i sposobnom čovjeku”.

“No isto tako znamo da se radi o jednom zlonamjernom manipulatoru koji zapravo cijeli niz godina predstavlja sigurnosni problem ove zemlje. Vjerovati njemu da se zalaže za reformu pravosuđa je alanfordovska teza i naravno da o tome ne može biti govora. On ne radi ništa slučajno. Ovdje se radi o jednoj ozbiljnoj i osmišljenoj akciji nakon one kada je prije prvostupanjske presude mahao nekakvim lažnim prepiskama važnih ljudi u državi. Međutim, ovaj puta je bolje odradio domaći zadatak kako da destabilizira stvar. Ako dokaže ili uspije dovesti u sumnju da bi Krušlin eventualno bio korumpiran, tada njegova presuda od 6,5 godina sasvim sigurno pada na Ustavnom sudu”, kaže Pavasović Visković koji smatra da Mamić napadima na osječke suce želi maknuti druge postupke koji se vode protiv njega s osječkog suda.

Upozorio je na još jednu bitnu stvar.

“Mamića čeka još niz postupaka u Hrvatskoj. Ova presuda sa 6,5 godina njemu i nije toliko bitna. Budući postupci su opasniji”, kazao je za RTL.

‘Mamić je reformator da vam ne kažem čega?

Što se tiče Mamićevog mahanja satom koji je navodno dao Krušlinu (a ovaj mu ga kasnije vratio) te novca koje mu je takošer navodno dao, Pavasović Visković kaže kako je to još jedno Mamićevo manipuliranje događajima koji su se zbili prije nego što je Krušlin postao sudac u njegovom kaznenom postupku.

“Izvidi su još u tijeku i neću otkrivati sve, no niti je taj sat vraćen preko one osobe za koju on tvrdi da mu je vratila, niti se taj sat zadržao kod suca Krušlina. Vrlo brzo je vraćen i nikakve priče oko tog sata nije bilo”, kaže.

Upitan kako doživljava to što većina ljudi vjeruje Mamiću, Pavasović Visković kaže da je Mamić “ovaj put dobro obavio domaći zadatak”.

“To što njemu ljudi vjeruju će vrlo vjerojatno dovesti do toga da će on biti oslobođen svih optužbi i ponovno šetati Zagrebom. To je vrlo inteligentna manipulacija”, smatra ovaj odvjetnik.

Na pitanje voditeljice je li Zdravko Mamić “reformator pravosuđa”, Pavasović Visković je odgovorio: “Ma Zdravko Mamić je reformator, nemojte da vam kažem čega. On ne radi ništa slučajno i nikada nije radio ništa spontano. Ovo je vrlo osmišljena, briljantno inteligentna akcija u njegovom interesu. No, bez jasne političke volje, od koje, bojim se, opet vladajuća stranka bježi i odriče se odgovornosti za stanje u pravosuđu, neće biti ništa.”

