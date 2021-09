Odvjetnik Čedo Prodanović govorio je danas za N1 televiziju o slučaju "Njonjo". Naime, Gordan Jandroković je izjavio za RTL da nema veze s kaznenom prijavom protiv Hvaranina Tonija Beroša koji ga je nazvao telefonom i rekao mu 'Njonjo'.

Beroš s druge strane tvrdi da mu je Jandroković uputio uvrede kada ga je oslovio kao "Njonjo". "Rekao mi je: 'Nabijem te na k***c, majmune!', i poklopio mi slušalicu. Ja više nisam zvao, ali su me zvali sutradan iz PP Hvar vezano uz kaznenu prijavu prijetnje", tvrdi Beroš iz Starog Grada.

Je li to ugroza?

Prodanović je za N1 rekao da je pitanje predstavlja li nazivanje nekoga "Njonjom" ugrozu i ako da, kako utvrditi koji je taj ugrozitelj i koje će se metode koristiti. "Njonjo može biti vrijednosni sud, a u tom slučaju predsjednik Sabora, Gordan Jandroković, može podnijeti privatnu tužbu”, rekao je Prodanović, dodavši da se u cijelu situaciju uključila država, “kao stariji brat”.

“Ja ne vjerujem da gospodin Jandroković ujutro kad pije kavu kaže svojim dečkima iz sigurnosti: ‘Znate li tko me je danas zvao i što mi je rekao?’. On je o tome obavijestio svoje organe sigurnosti, očito jer se osjeća ugroženo. Čim je on to našao za shodno obavijestiti, pokrenuo se represivni aparat, koji je imao niz drugih metoda na izboru prije nego što bi krenuo na represivniji način, što inače policija ne radi. Nije tako ažurna. Ovo nije ugroza štićene osobe. Ne treba se aktivirati cijela država da bi zaštitila predsjednika Sabora, jer on nije ugrožen”, smatra Prodanović.

'Uvrijeđena mlada'

Prodanović ističe da je u suštini zloupotrijebljena policija da bi se zaštitilo duševno stanje predsjednika Sabora, rekavši kako ne misli da je to bilo kazneno djelo.

'Ali jedna zlouporaba moći je apsolutno prisutna. Radi se o uvredi, ustvari, uz ogradu da se može procijeniti kao vrijednosni sud. Političari su baš zbog svoje pozicije dužni imati viši prag tolerancije prema uvredama. Ta pozicija u sebi subsumira i određeni rizik od javne kritike i vrijeđanja, a ne možete vi na svaki mig kritike reagirati kao uvrijeđena mlada”, rekao je Prodanović za N1.