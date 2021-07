Odvjetnik Anto Nobilo rekao je za Slobodnu Dalmaciju da bi se zakonski mogla provesti penalizacija necijepljenih protiv koronavirusa.

"U SAD-u, primjerice ako imate prekršaje u prometu onda plaćate skuplju policu osiguranja jer ste veći rizik za osiguravatelja. Ako se ne cijepite u ovoj situaciji, prema istoj logici za osiguravatelja ste onda veći rizik i on bi mogao propisati višu premiju. To ne bi bilo protuustavno, jer svaki osiguravatelj određuje koliku ćete platiti premiju s obzirom na stupanj rizika, no svakako je za to potrebna zakonska podloga", objasnio je Nobilo.

Besplatno dopunsko osiguranje?

Potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić nedavno je govorio o tome da postoje rješenja kojima bi se ljude privoljelo na cijepljenje u većem broju. U svojoj inicijativi naglasio je da se svakako moraju štiti individualne slobode ljudi te napomenuo da s druge strane imamo fond zdravstvene zaštite i koji može donositi svoja pravila oko uplata u fond.

„Primjerice, ako pušite ili ste skloni alkoholu ili se ne cijepite, plaćat ćete veću policu zdravstvenog osiguranja nego netko tko živi zdravim životom”, rekao je tada Dončić te dodao da se to može propisati i sa obveznim cijepljenjem.

Hajdaš Dončić je sad za Slobodnu Dalmaciju rekao da njegova inicijativa u javnosti nije dobro objašnjena jer se on nije zalagao da necijepljeni plaćaju veće zdravstveno osiguranje, nego da cijepljeni dobiju benefite.

„Svima nam je u interesu da imamo veću procijepljenost, pa ne vidim razlog zašto primjerice ne bi privukli ljude tako da onima koji se cijepe damo besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje recimo na godinu dana", kaže Dončić za Slobodnu Dalmaciju.