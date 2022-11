Pada li u Strasbourgu zatvorska presuda od šest i pol godina Zdravku Mamiću? Europski sud za ljudska prava sinoć je obavijestio njegove odvjetnike da je uzeo u razmatranje cijeli slučaj, što obrana smatra pobjedom jer sud obično veliku većinu slučajeva odbaci.

Dolazi li Zdravko Mamić na svoje? Otkako je u bijegu u Bosni i Hercegovini hrvatskom pravosuđu poručuje isto kao i 20. lipnja ove godine: "Vi ste banditi. Vi ste zlo. Vi ste sodoma. Vi ste gomora. Vi ste najveća kolera. Vi ste gori od potresa. Vi ste gori od pandemije COVID-a. Vi ste gori od svinjske gripe. Vi ste gori od ptičje gripe. Majku vam j… svima tamo u pravosuđu!

Europski sud za ljudska prava sinoć je obavijestio Mamićeve odvjetnike da je njegov slučaj, po svim točkama, uzet u obzir.

'Sud je pogriješio kad je usvojio Vrbanićevu tužbu'

Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik suca Darka Krušlina, za Danas.hr kaže: "U cijeloj ovoj situaciji mislim da je Ustavni sud pogriješio kad je usvojio Vrbanovićevu ustavnu tužbu koja je po meni bila promašena. Međutim, ako su zauzeli već takav stav kod Vrbanovića, nije bilo pravnih argumenata da takav stav ne zauzmu i kod Mamića."

Osječki županijski sud Mamića je prije 4 godine proglasio krivim i osudio ga na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja 116 milijuna kuna iz Dinama. Vrhovni sud sve je potvrdio prošle godine, a Ustavni sud odbio sve njegove tužbe.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku Miroslav Rožac ovako je komentirao: "Postupak eventualno može nekada biti riješen samo na području Republike Hrvatske u postupku obnove postupka i samo na taj način. A Europski sud za ljudska prava može samo utvrditi je li bilo nekih povreda ili ne."

'To je gotovo pa bizarno'

Otkako se Zdravko Mamić nalazi u Bosni i Hercegovini, uhićena su tri suca koje je Mamić optužio za primanje mita. Sudac Vekić čak dva puta. Darko Krušlin koji ga je osudio, ostao je i bez posla, pa pravorijek čeka na Ustavnom sudu.

Odvjetnik Pavasović Visković na to je rekao: "To je gotovo pa bizarno. Imate jedan jedini predmet takve vrste u hrvatskom kaznenopravnom sustavu u kojem je tako visokopolitički jaka, gospodarski jaka, društveno jaka osoba kao što je Zdravko Mamić osuđena. I na kraju cijela ta priča završava tako da će on vrlo vjerojatno proći bez posljedica, a onaj koji se drznuo ga osuditi na takav način, će završiti onako kako izgleda da završava sudac Krušlin."

Europski sud za ljudska prava svoju odluku još nije donio, upozorava zastupnica RH pred Europskim sudom za ljudska prava Štefica Stažnik: "Smatram da se ovdje ne radi ni o kakvoj pobjedi odvjetnika jer je predmet tek komuniciran i tek sada započinje kontradiktorni postupak pred Europskim sudom."

Zdravko Mamić nije htio dati izjavu. Poručuje da je on svoj novi život našao u Bosni i Hercegovini iz koje se više ne misli vratiti.