ODVJETNIK O PRESUDI ‘ZA DOM SPREMNI’: ‘Taj pozdrav je isti kao i Heil Hitler’; Stvari su sada i zakonski jasnije oko ustaškog pozdrava

Anto Nobilo nema dileme o ustaškom pozdravu

Brzo je odjeknula vijest o pravomoćnoj presudi Visokog prekršajnog suda (VPS) protiv uzvikivanja ustaškog pozdrava “Za dom spremni”. Paradoklasno u cijeloj situaciji jest to što je presudom kažnjen lokalni pjevač iz Makarske Mario Roso kada je na jednom nastupu pjevao “Bojnu Čavoglave”, pjesmu Marka Perkovića Thompsona.

Odvjetnik Anto Nobilo ocjenjuje da je upravo zbog toga bio i veliki interes javnosti u vezi ove presude. Kako je rekao Novom listu, “dileme o fašističkom podravu mogu se pojaviti samo u Hrvatskoj”. Bez obzira na sve, Nobilo smatra da je ta presuda dobrodošla jer drži da će niži prekršajni sudovi ubuduće slijediti praksu koju je ovom pravomoćnom presudom zacrtao VPS. Do tada je praksa kod nižih prekršajnih sudova bila takva da je sankcioniranje ovog pozdrava variralo.

Nobilo nema dileme: ‘To je fašistički pozdrav’

Presudu je potpisao Siniša Senjanović, predsjednik tročlanog sudskog vijeća VPS-a te napisao da pozdrav “svakako doprinosi stvaranju atmosfere u kojoj se utječe na javni red i mir na način da se ohrabruje druge na izražavanje mržnje i na nasilje, odnosno stvara latentna opasnost, nelagoda i uznemirenost kod osoba koje na spadaju u većinsku etničku ili vjersku skupinu”. Kako god bilo, za Antu Nobila dileme nema.

“Za dom spremni fašistički je pozdrav izjednačen s ‘Heil Hitler‘, i nosi svu simboliku koju su fašisti imali u povijesti u cijeloj Europi. Takav vid slavljenja fašizma nije dozvoljen, i apsolutno je nesporno da je kažnjiv. No u Hrvatskoj, nažalost prekršajni sudovi, a još više policija, počeli su primjenjivati različite kriterije, pa tako u posljednje vrijeme, kao na nedavnoj proslavi obljetnice Oluje u Kninu, policija nije ni podnosila prekršajne prijave, dok se u nekim drugim slučajevima nije žalila kad bi prekršajni sudovi donosili oslobađajuće presude u takvim slučajevima. To je apsolutno pogrešno. Zakonska regulativa potpuno je jasna. Presuda VPS-a samo je još jedna potvrda da bi policija pod hitno morala mijenjati stavove, a Ravnateljstvo policije moralo bi osigurati da se zakoni na jednak način primjenjuju u cijeloj Hrvatskoj, a ne na jedan način u Zagrebu, a na drugi u Lici ili Dalmaciji”, komentirao je ugledni odvjetnik za Novi list.

Iako Nobilo smatra da će opisana presuda VPS-a “biti dovoljna da sudovi i policija krenu u normalnijem pravcu”, odvjetnik ipak ne gaji iluzije. Smatra da će biti otpora i to prije svega zbog ideoloških i političkih gledišta. No, pravi test za policiju bit će sljedeći Thompsonov koncert kada na početku “Bojne Čavoglave” zaurla “Za dom spremni”.

Ivan Turudić: ‘Ova presuda ne obavezuje niže sudove’

Ivan Turudić, predsjednik zagrebačkog Županijskog suda jučer je u razgovoru za N1 upozorio da ova presuda ne obvezuje niže sudove. Kazao je da je “posve moguće da drugo vijeće prekršajnog suda u sličnoj situaciji donese drukčiju odluku”. Turidić je dodao kako bi samo pismeno “pravno shvaćanje” u kojem se točno kaže da je “Za dom spremni” prekršaj obavezivalo sve prekršajne sudove. No, ni Turudić nije u dilemi oko toga je li “Za dom spremni” ustaški pozdrav.

“Mislim da više nitko to ne poriče, pa čak i da je naša predsjednica shvatila da je to pozdrav koji nije dopušten, da to nije nikakav stari hrvatski pozdrav”, ironično je kazao Turudić te istaknuo da su “stvari su puno jasnije nego što se to predstavlja javnosti”.

Pravomoćnu presudu VPS-a jučer su pozdravili političari iz SDP-a, a Rajko Ostojić je izjavio da je sud “napokon donio presudu da je ‘Za dom spremni’ ustaški pozdrav nastao u fašističkoj tvorevini NDH’ uz nadu “da će ta odluka napokon biti putokaz kako će se ubuduće postupati u sličnim situacijama”.

