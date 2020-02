ODVJETNIK O BRZINSKOJ SMJENI JELENIĆA: ‘Masoni su očito konkurencija vladajućima. DORH će biti obezglavljen 6 mjeseci. Nije dobro…’

‘Po meni će to sigurno trajati do ljeta. Imamo prvu polovicu godine faktički bez glavnog državnog odvjetnika, a imamo velike predmete koji su pri dovršetku ili su već trebali biti dovršeni poput Agrokora i Uljanika. Bojim se da ovo nije dobro za funkcioniranje pravne države, za borbu protiv korupcije’, kazao je odvjetnik Anto Nobilo

Nakon što je glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić u srijedu podnio zahtjev za razrješenjem s dužnosti zbog toga što se u javnosti doznalo da je član masonske lože, a Vlada danas najavila da će prijedlog za njegovim razrješenjem uputiti u Hrvatski sabor, postavlja se pitanje tko će i u kojem roku doći na čelo DORH-a. Do tada će tu dužnost obnašati Jelenićeva zamjenica Zlata Hrvoj Šipek.

Odvjetnik Anto Nobilo govorio je o tome na televiziji N1 rekavši kako će DORH biti obezglavljen barem šest mjeseci.

‘Trebao je otići i to je dobra odluka’

“Ta se procedura sada prvi put izvodi, ali znam da državno sudbeno vijeće kada bira suce, a to je neki pandan, čak i kompliciranije. Po meni će to sigurno trajati do ljeta. Imamo prvu polovicu godine faktički bez glavnog državnog odvjetnika, a imamo velike predmete koji su pri dovršetku ili su već trebali biti dovršeni poput Agrokora, gdje su rokovi promijenjeni i u Uljaniku gdje istrage nisu dovršene i nemamo odluke. Bojim se da ovo nije dobro za funkcioniranje pravne države, za borbu protiv korupcije”, kazao je Nobilo.

Za samog Jelenića Nobilo kaže da je morao dati ostavku, jer državni odvjetnik mora biti nepristran i ostavljati dojam nepristranosti.

“Želim vjerovati da je on radio sve u skladu sa zakonom i da ga nije prekršio. No, ove okolnosti oko zatajenja članstva u masonima, situacije u kojoj su se masoni posvađali, a on ih kao glavni državni odvjetnik zaprimao izvan radnog vremena, ostavljaju dojam koji nije dobar i koji ruši ugled DORH-a i pravosuđa. Mislim da je on trebao otići i da je to dobra odluka”, rekao je Nobilo.

‘Da je bio u izviđačima ne bi ga smijenili’

Na pitanje zašto je Jelenić smijenjen tako brzo, Nobilo je kazao da su masoni legalna organizacija te da vjerojatno ne bi bio smijenjen da je tajio članstvo nekoj drugoj organizaciji.

“Jedino objašnjenje za brzu smjenu jest da masoni predstavljaju konkurenciju vladajućoj političkoj strukturi. Sam Nikica Gabrić je rekao kako biraju članove – ako u nekoj djelatnosti trebaju članstvo, nekoliko ih izaberu. Tako su odabrali u tužiteljstvu Jelenića, vjerojatno tako rade u sudstvu, odvjetništvu, vojsci, policiji… No, oni ne biraju ljude koji se žele baviti humanitarnim radom, nego uglednike, moćnike na pozicijama. Onda oni na neformalni način mogu utjecati na procese u društvu. Moguće da je to u pozitivnom pravcu razvoja društva, kao što je bilo u feudalizmu, ali mi pamtimo i masonsku ložu P2”, kazao je Nobilo na N1.

“U današnjem klijentelističkom kapitalizmu mogu naći samo objašnjenje da su oni na željeli izvan institucija ‘zajašiti’ te institucije i utjecati na smjer kojim Hrvatska ide, i utjecati na svoje osobne pozicije i probitke u Hrvatskoj”, dodao je.

