Prošlo je 30 godina od ubojstva 12-godišnje Aleksandre Zec i njezinih roditelja. Odvjetnik Anto Nobilo, koji je kasnije zastupao preživjele članove obitelji Zec, za televiziju N1 ustvrdio je da je taj zločin tamna strana zagrebačke povijesti.

''Zagreb je trebao zauzeti odlučan stav. To je ljaga, mrlja i sramota na gradu. Ne samo Aleksandra, nego i njena mama i njen otac su ubijeni u Zagrebu i to je tamna strana zagrebačke povijesti”, rekao je Nobilo.

Počinitelji nisu odgovarajuće kažnjeni

Iako su počinitelji ovog zločina odavno poznati, nikada nisu odgovarajuće kažnjeni.

“Očito je postojala politička zaštita onih koji su to učinili, merčepovaca. Samo je dio njih kažnjen kasnije, i to manjim kaznama. Ni pravosuđe se u slučaju Aleksandre Zec nije proslavilo. Jedina je svijetla točka bila vlada Ive Sanadera koja je preživjelim članovima obitelji isplatila odštetu”, rekao je Nobilo.

On je, vidjevši prilog na televiziji, stupio u kontakt s preživjelim članovima obitelji i podnio tužbu protiv države.

'Tražio sam odštetu, ali se DORH tome protivio. Nakon toga su mediji počeli pisati. Tada je Nacional objavio slike mrtve Aleksandre i njene mame, a Sanader me tada nazvao, rekao da mu se želudac okrenuo i pitao može li se obustaviti medijska kampanja. Rekao sam da može, ali da mora platiti. Onda smo napravili dogovor. Rekao sam da se mora ispričati, a on je rekao da nema problema s tim, ali da će ga njegovi pojesti i da će dogovoriti s Kosor da ona to napravi. Odšteta je isplaćena, ali to je sve puno premalo”, podsjetio je Nobilo.

'Sanader je jedini imao hrabrosti'

Na pitanje jesu li potrošene sve pravne mogućnosti za reviziju postupka, Nobilo je odgovorio potvrdno.

“Mi ne možemo te živote vratiti. Vrijeme je prošlo, neki od ubojica su mrtvi. Vrijeme ne možemo vratiti, ali možemo pokazati stav koji je naš stav prema tom zločinu. Zagreb bi trebao dati ulicu ili trg u spomen ubijene Aleksandre kao simbola stradanja nevinih”, kaže.

Nobilo je za N1 prokomentirao i dolazak na komemoraciju za obitelj Zec potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

“To je promašaj. Što god mi mislili, Sanader je imao hrabrosti. Da je došao premijer ili Tomo Medved, to bi bila gesta, Milošević će doći svakako. Dobro je da će doći gradonačelnik, to je jaka poruka”, rekao je odvjetnik Nobilo.