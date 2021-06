Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik Darka Krušlina, jedinog od trojice uhićenih osječkih sudaca koji je nakon ispitivanja pušten na slobodu, u Novom danu N1 Televizije komentirao je puštanje njegova klijenta, ali i pojasnio kakve su mogućnosti za izručenjem Mamića.

Pavasović Visković rekao je da se nadao odluci da sudac Krušlin bude pušten da se brani sa slobode. "Sudac je prihvatio moju argumentaciju da svjedoci svjedoče na nesporne okolnosti tako da nije bilo potrebe da se Krušlina dalje zadržava", rekao je.

Podsjetimo, Krušlina se tereti da je primio sat od Zdravka Mamića.

'Krušlin je navučen na zabavu'

“Taj događaj sa satom događa se prije nego što je on znao da će biti sudac u Mamićevu slučaju. To je nespretan slučaj, on je taj sat vratio odmah, a sve se događalo u specifičnom okruženju u svečanoj loži nakon utakmice. Ako gledamo pravno, u situaciji kad optužnica nije potvrđena, pitanje je hoće li postati pravomoćna i bilo je 15-20 posto šanse da Krušlin postane netko tko će imati presudnu ulogu u Mamićevu slučaju”, poručio je Krušlinov odvjetnik.

Pavasović Visković komentirao je i Mamićeve tvrdnje da su se ta druženja nastavila te da je sudac Krušlin bio i na zabavi njegova odvjetnika Veljka Miljevića.

“Krušlin to ne objašnjava, to objašnjavaju činjenice, a to je da je on s Vekićem prljavo navučen na tu zabavu. Kad se to događa čak ni Miljević nije tada odvjetnik Mamića. Na zabavi Krušlin nije imao kontakta s Mamićem, povukao se u stranu, nakon toga i otišao, a Mamić je svojim metodama iskonstruirao sve što se dogodilo”, rekao je Pavasović Visković.

'Mamić je iznimno ljut na ljude koji su mu došli glave'

“Ovo je prilično paradoksalna stvar jer je pravosuđe sjajno odradilo posao, sve za što se žalio je izgubio, nije mu vraćen novac, sve o čemu on govori se dogodilo suprotno od onoga što on govori da je kupio i platio. Ovo je slučaj gdje je pravosuđe u visokoprofilnim slučajevima odradilo svoj posao. Mamiću na osječkom sudu nije popušteno niti milimetra i to je paradoks i tuga ovog cijelog sustava. On je iznimno ljut na ljude koji su mu došli glave, a pokazuje i činjenicu da je pravosuđe laka meta", dodao je.

Upitan može li Mamić postati pokajnik u hrvatskom pravosuđu, Pavasović Visković rekao je da ukoliko se Mamić nada tome, "netko ga je iskoristio". “Niti će Tadić niti će Mamić dobiti pokajnicu, a nitko u DORH-u neće napraviti to da jednom takvom opskurnom liku ide na ruku”, rekao je.

"Sve se na kraju balade svodi na Mamića i to što on tvrdi. Imat ćete još nekoliko svjedoka iz Dinama, novac koji je navodno predan za mito je prikupila predsjednica uprave Dinama, koja je sad u statusu svjedoka, ali moguće da preraste u nešto drugo. Ima provjera vezanih uz putovanje Vekića u Dubai, ali što se tiče mog klijenta isključivo se svodi na ono što Mamić tvrdi", poručio je odvjetnik.

O mogućnostima izručenja Mamića

Odvjetnik Pavasović Visković je objasnio i kakve su mogućnosti za izručenjem Mamića.

"Sudac istrage zauzeo stav da nema razloga za određivanje istražnog zatvora, jer su u drugim predmetima već određeni istražni zatvori, vidjet ćemo kakav će stav zauzeti vanraspravno vijeće u priči je sigurno da će se u jednom trenutku steći uvjeti temeljem ovoga postupka kojima će Hrvatska zatražiti izručenje od BiH.

Tu se vraćamo na drugi teren, a to nije pravosuđe jer je ono činjenicom da se vodi postupak protiv Mamića obavilo posao, ostalo će ostati na politici. Zdravko Mamić će biti ili neće biti izručen Hrvatskoj točno u onoj mjeri koliko politički vrh u Hrvatskoj bude na tome inzistirao. Ako odluka Vlade bude beskompromisno da se on izruči, on će biti izručen”, rekao je.

“Odluka BiH da ne izruči Mamića može biti samo politička. Ako politički vrh napravi adekvatan pritisak, on će Mamića dobiti”, rekao je Visković. Na kraju je poručio da bi bilo "vrlo zgodno da se Mamića dovede u Hrvatsku i dovede u situaciju da progovori".