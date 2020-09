ODVJETNIK KOVAČEVIĆA: ‘Naravno da se on namjerava vratiti u Janaf’; No, upravo su mu dali otkaz, nema pravo ni na otpremninu

Kovačević je imao mjesečnu neto plaću od 25.736 kuna, a prema tome bi otpremnina bila u iznosu od 407.448 kuna bruto. No, on na to nema pravo jer je prekršio menadžerski ugovor i nanio štetu Janafu i ugledu tvrtke

Odvjetnik Dragana Kovačevića, Ivo Farčić, gostovao je na televiziji N1 gdje je kazao da se uhićeni bivši šef Janafa namjerava vratiti u to državno poduzeće.

“Kada mene netko pita kako se Dragan Kovačević osjeća odgovaram da se ne osjeća dobro i ne smatra da tamo pripada, a i ja osobno mislim da mu tamo nije mjesto”, rekao je Farčić odgovarajući na pitanje o tome kako je Kovačeviću u istražnom zatvoru.

“Ono što pratimo u medijima nije ono što mi smatramo objektivnom istinom, u medijima se uglavnom iznosi stav USKOK-a, a o stvarima koji su izvan postupka često se prekoračuje i stav državnog odvjetništva i često imamo teško narušavanje presumpcije nevinosti”, rekao je.

Komentirao je i curenje informacija iz istrage. “Ja ne mogu reći da je glavni izvor curenja informacija upravo DORH, ne bih uperio kritiku ni na jednu službu, ali već u samom startu su tijela gonjenja izrazila zabrinutost da cure informacije pa tvrde da je moj branjenik saznao da se nešto protiv njega vodi, sama država je rekla da curi iz države”, kaže Farčić.

Izjasnit će se da nije kriv

“Naša obrana će biti na sudu, sada imamo jednu fazu koju bih nazvao orkestriranim medijskim narušavanjem diginiteta osumnjičenika, pokušaj da se njegova moralnost naruši i to na neki način utječe i na rezultat kod suda.

Nije nam drago da se takve stvari pričaju, da se u pojedinim medijima piše da se dogodilo u Klubu gdje je dobio novac, mi to osporavamo, čak i USKOK ne tvrdi da je dobio novac nego da postoji osnovana sumnja, to je neprofesionalno kada se tako piše u medijima”, dodao je.

Kaže kako će obrana biti da se Kovačević ne osjeća krivim. Odgovorio je i na pitanje o njegovoj imovini. “Ovaj nesrazmjer imovine javnost ga možda vidi, ja ga, a trenutno znam nešto više od prosječne javnosti, ja ga ne vidim, vidim da ima vlasništvo tri stana i veliko kreditno zaduženje.

Njegova uspješnost se sastoji u tome da servisira kredite, znam za barem 400.000 eura kreditnog zaduženja i smatram da njegova imovina nije veća od toga. Druga je stvar što su se u nekim medijima pojavile vijest da imovina društava u kojem ima udjele imaju stanove i da oni pripadaju njemu, to je nedopustivo jer bi netko tko je u vlasništvu građevinske firme ima 150 stanova, to jednostavno nije istina. Tvrtke imaju stanove, možda investiraju, nisam upoznat s time, što nije njegova imovina nego imovina tvrtke”, kazao je Farčić.

Kaže i kako imovina Dragana Kovačevića još nije blokirana.

“Kada su ljudima blokirali imovinu nisu blokirali onu koja je kreditno zadužena, ta blokada imovine mora biti takva da odgovara mogućoj imovinskoj šteti, postoji sudska praksa kada je ljudima blokirana imovina veća od iznosa koji im je stavljen na teret da je Vrhovni sud to blokirao”, kaže odvjetnik.

‘Klub nije nikakva mistična organizacija’

Na pitanje o notornom klubu koji je posljednjih dana glavna tema u javnosti, komentirao je: “Ono čemu služi ta priča oko kluba je namjeravana moralna diskreditacija, to je klub koji je počeo kao udruga, zavičajni klub Slavonaca u kojem su se sastajali Slavonci, bio je zatvoren za javnost, nikada se u njemu ništa nije naplaćivalo, nema ničega ilegalnog, a baražna medijska priopćenja pokušavaju ga prikazati kao neku mističnu organizaciju”, kaže.

Komentirao je i stroj za brojanje novca koji se nalazio na šanku kluba. “Bio je tamo i stroj za brojenje novca, pitao sam o tome pa su mi rekli da su se tamo sastajali, a nitko nikada nije ništa naplaćivao pa su mu iz šale kupili neispravan stroj za brojenje novca.”

Na pitanje hoće li Kovačević tražiti otpremninu nakon smjene s pozicije šefa Janafa, Farčić je rekao kako on po ugovoru treba dobiti drugo radno mjesto, a za drugo će vidjeti.

“Pokušao sam u petak stupiti u kontakt s osobama iz Janafa nisam uspio, pokušat ću ponovno u ponedjeljak”, kazao je.

“Naravno da se namjerava vratiti, sve smo osporili, namjeravamo ići dalje, bilo bi nam drago da ostane u Janafu i da se obustavi postupak”, rekao je Farčić.

Janaf raskinuo menadžerski ugovor

No, to mu neće baš uspjeti. Naime, Jutarnji doznaje kako je Janaf raskinuo menadžerski ugovor s Kovačevićem potpisan u veljači ove godine. U tom ugovoru bilo je definirano da se Kovačević, ako mu se raskine ugovor prije isteka mandata, ima pravo vratiti u tvrtku na mjesto savjetnika Uprave s plaćom člana Uprave, koja mjesečno iznosi nešto više od 25.000 kuna neto ili pravo na otpremninu u iznosu od šest punih bruto plaća i šest pola bruto plaća, piše Jutarnji.

Kovačević je imao mjesečnu neto plaću od 25.736 kuna, a prema tome bi otpremnina bila u iznosu od 407.448 kuna bruto. No, on na to nema pravo jer je prekršio menadžerski ugovor i nanio štetu Janafu i ugledu tvrtke.

“Naravno da uvijek postoji mogućnost da on tuži Janaf, pravosudni postupak u njegovu slučaju još nije ni započeo, ali Nadzorni odbor je zaključio da je prekršio ugovor i on je raskinut, a kad se ugovor raskine zbog tih okolnosti, on nema pravo ni na jednu povlasticu iz tog menadžerskog ugovora”, kaže izvor iz Janafa za Jutarnji.