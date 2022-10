Uskok je danas uhitio još ljudi koji se dovode u vezu s aferom Ina, a jedan od njih je Stjepan Leko koji je danas tijekom jutra ispitan u prostorijama USKOK-a, javlja RTL Danas.

"Ja ne mogu govoriti o detaljima inkriminacije s obzirom na tajnost istrage, ali mogu reći da se radi o postupku koji je već medijima poznat. Riječ je o proširenju istrage u odnosu na dva nova okrivljenika, a jedan od njih je gospodin Leko koji je u INA-i obnašao dužnost rukovoditelja prodaje energije i plina. O nekim detaljima ne mogu reći ništa", rekao je njegov odvjetnik Bojan Šupuković.

"On je danas zaprimio pouku o pravima koja je na osam stranica, a spis do sada ima 8.000 stranica. Zbog nemogućnosti uvida u spis mi smo zadržali pravo da svoju obranu iznesemo nakon što detaljno vidimo što je do sada USKOK prikupio", dodao je.

"Inkriminacija koju smo danas zaprimili u poruci o pravima ne stavlja na teret da bi moj klijent stekao bilo kakvu nepripadnu materijalnu korist, i rekao bih, s obzirom da je on sedmi okrivljenik, da je njegova uloga u cijeloj inkriminaciji sporedna. Ipak, tek kad obavim uvid u spis, onda ću znati nekakve detalje u vezi toga na koji način USKOK misli dokazati činjenicu da je on bio u sastavu zločinačke organizacije", govori Šupuković.

Nema kredita niti nekretnina

Iako se u istrazi spominju nekretnine te otplaćivanje kredita, odvjetnik kaže da u istrazi nema nikakvih nekretnina ni kredita. "To sam danas negdje pročitao u medijima, nekakve kredite… Međutim, u inkriminaciji nema ništa o tome da bi stekao bilo kakvu nepripadnu materijalnu korist niti da bi otplaćivao bilo kakve kredite", tvrdi Lekin odvjetnik.

Kaže kako se na teret stavlja kazneno djelo zlouporabe povjerenja gospodarskog poslovanja - u sastavu zločinačkog udruženja.

Očekuje da će sutra do podne njegov klijent biti doveden pred suca istrage. "Isto tako očekujem da će prijedlog ići u smjeru određivanja istražnog zatvora zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Činjenica je da je on dobio izvanredni otkaz ugovora o radu pa ne očekujem da će USKOK ići s nekakvim prijedlogom zbog opasnosti za ponavljanje djela već eventualno zbog činjenice da bi mogao utjecati na svjedoke ali to ćemo sve znati sutra", zaključuje.