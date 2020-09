ODVJETNIK DRAGANA KOVAČEVIĆA POTVRDIO: ‘Osumnjičen je za trgovinu utjecajem’; Evo kada bi direktor Janafa mogao biti ispitan

Farčić je rekao da se očekuje ‘pretraživanje još niza prostorija što će najvjerojatnije potrajati čitav dan,a Kovačević mora biti prisutan’

Odvjetnik direktora Janafa Dragana Kovačevića, Ivo Farčić, potvrdio je da je Kovačević uhićen pod sumnjom u trgovinu utjecajem.

PAD MOĆNOG DIREKTORA: Kandidat za šefa SDP-a, strateg HNS-a, u dilu s Plenkijevim frendom. Ipak je odigrao kombinaciju previše…

“Ne mogu govoriti koliko je poslova u pitanju. Državni odvjetnik donosi odluku… To javno obznanjuje i to će nekim priopćenjem vjerojatno uskoro napraviti. Moja slika je za sad prilično skučena jer se odnosi samo na jednu osobu, a vidimo iz medija, dakle meni to još nitko nije službeno priopćio, da je desetak ljudi uključeno”, izjavio je Farčić novinarima ispred sjedišta Janafa gdje je poslijepodne dovršena pretraga službenih prostorija.

Farčić je rekao da se očekuje “pretraživanje još niza prostorija što će najvjerojatnije potrajati čitav dan”. Kovačević, dodao je, mora biti prisutan pretresima, a do sada se nije očitovao o sumnjama jer u ovoj fazi postupka to “nije ni pozvan” učiniti.

Na pitanje očekuje li da će Kovačević tijekom dana biti ispitan u USKOK-u kazao je kako je vjerojatnije da će se to dogoditi sutra. “Ali, ne kontroliram ja to. Ja čak ni ne znam od lokacija koje moramo obići i na koju ćemo sljedeću ići”, kazao je Farčić.

Primio 1,9 milijuna kuna mita?

Mediji navode da je Kovačević osumnjičen da je primio 1,9 milijuna kuna mita od šefa tvrtke koja je od Janafa dobila posao vrijedan oko 40 milijuna kuna.

Pretrage, kako se doznaje, traju i u drugim gradovima, a prema neslužbenim informacijama uhićeno je ukupno 10 osoba, dok se za dvojicu osumnjičenih čeka skidanje saborskog imuniteta.

Riječ je o HDZ-ovu gradonačelniku Velike Gorice Draženu Barišiću i SDP-ovu gradonačelniku Nove Gradiške Vinku Grgiću koji su ujedno i saborski zastupnici te ih štiti imunitet. Obojica su medijima kazali da nemaju nikakve veze s korupcijom.

O zahtjevu za skidanjem imuniteta poslijepodne će odlučivati saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo. USKOK bi se o slučaju trebao oglasiti tijekom dana, a u kasnim poslijepodnevnim satima se očekuje i policijsko priopćenje.