ODVJETNIK BRANKO ŠERIĆ OTKRIO ZAŠTO BRANI TROSTRUKOG UBOJICU IZ SPLITA: ‘Mi Dalmatinci imamo dva najveća motiva u životu…’

Ugledni odvjetnik Branko Šerić, odlučio je na Facebooku, nakon što je verbalno napadnut, otkriti zbog čega je preuzeo obranu osumnjičenog za trostruko ubojstvo u Splitu, Filipa Zavadlava

Odvjetnik Branko Šerić u središte zbivanja došao je prije desetak dana kada ga je putem Facebook grupe “Pravda za Filipa” angažirala skupina ljudi da brani osumnjičenog za trostruko ubojstvo od prošle subote Filipa Zavadlava. Iako dio javnosti brani Filipa i podržava Šerićev angažman u cijelom slučaju, ima i onih koji se tome žestoko protive. Tako je Šerić verbalno napadnut prošlog vikenda.

TKO JE BRANKO ŠERIĆ? Odvjetnik Filipa Zavadlova zabranio je gašenje Ferala, branio je Kruljca, Klemma… Definitivno voli izazove

Napadi i podrška

“Na obližnjem platou je stajala grupica ljudi, a jedan od njih – veliki i debeli, duplo veći od mene, me je verbalno napao govoreći mi da za koga to radim, kako mogu braniti ubojicu koji je ubio nevine momke. Otišao sam kada me muškarac počeo psovati. Bilo mi je neugodno. Ako se to ponovi i osjetim ugrozu, u tom slučaju ću podnijeti prijavu policiji. Tu je bilo ljudi koji su sve ignorirali, osim brice koji mi je rekao: ‘E moj šjor Branko, vidite što se sve događa'”, opisao je Šerić svoje neugodno iskustvo za Slobodnu Dalmaciju.

Kasnije su mu, dodaje, u centru grada prilazile žene i rukovale se s njim u znako podrške. A zbog čega je on odlučio pružiti podršku i braniti Filipa Zavadlava otkrio je na Facebooku.

ODVJETNIK FILIPA ZAVADLAVA NAPADNUT U SPLITU: ‘Vikali su mi ‘Go*no jedno, kako možeš braniti ono smeće’. Možda zatražim i zaštitu’

Dišpet i nešto drugo

“Dragi prijatelji, mi Dalmatinci imamo dva najveća motiva u životu: Dišpet i …….., a ja u početku ostatka svog života, unatoč i kontra onima drugima, radim za dišpet!”, napisao je Šerić.

Njegovi prijatelji i pratitelji na Facebooku su mu uglavnom čestitali na hrabrosti. Znakovita je Šerićeva objava, pogotovo nakon napada na njega i osumnjičenikova brata Stanislava, a uoči važnog trenutka u slučaju. Naime, Šerić bi danas po prvi puta trebao posjetiti svog branjenika u zatvorskoj bolnici u kojoj se trenutno nalazi.

ODVJETNIK TROSTRUKOG UBOJICE IZ SPLITA: ‘Ljudi su krajnje frustrirani pravosuđem, pomoći ću ako mogu i novac nije u pitanju’

ODVJETNIK SPLITSKOG UBOJICE ZABRINUT, TVRDI DA SE FILIPU VEĆ SPREMA OSVETA: ‘Sprema se reakcija s druge strane, čuju se takve informacije, nešto se čuje’