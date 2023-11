'MORAJU POVUĆI OPTUŽNICU' / Odvjetnik Ante Todorića: 'Uvjeren sam da u DORH-u ima razboritih ljudi koji se neće kockati s novcem svih nas'

'To je ono što bi se trebalo dogoditi i trebali bi obustaviti daljnje vođenje ovog kaznenog postupka, a ako to ne učine, to služi samo njima na čast i na sramotu jer će u konačnici, uvjeren sam, ova optužnica u ovakvom obliku sasvim sigurno na sudu i ponovno pasti', zaključuje