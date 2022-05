"Ona nije dobila nikakve upute, savjete, nikakvu podršku. Radi se o bolnici Sveti Duh, gdje su joj rekli da joj dijete ima tumor koji je izrazito velik i da joj oni ne mogu pomoći jer je prekid trudnoće u toj fazi nezakonit te da ode kući i pokuša potražiti pomoć u Sloveniji", kazala je za N1 odvjetnica Vanja Jurić o slučaju trudnice kojoj su liječnici odbili izvršiti prekid trudnoće u 26. tjednu unatoč malformacijama ploda.

'Ne znam zašto su joj rekli da to nije moguće'

Odvjetnica napominje kako po našem zakonu prekid trudnoće u ovoj fazi nije nezakonit.

"Postoje taksativno navedeni uvjeti u zakonu kada se prekid trudnoće može napraviti i nakon 10. tjedna trudnoće. Po svim medicinskim nalazima, ti uvjeti su u cijelosti ispunjeni. Međutim, ona nije dobila nikakve upute ili nadu da je to moguće napraviti u Hrvatskoj", kazala je odvjetnica i napominje kako ne zna zašto su joj rekli da to nije moguće kada je to dozvoljeno zakonom.

"Ne mogu govoriti o njihovim motivima, eventualnom neznanju ili nepostojanju želje da to učine. Ono o čemu možemo govoriti je zakon koji je na snazi, a koji jasno propisuje da je i nakon 10. tjedna prekid trudnoće dopušten ukoliko komisija bolnice to odobri u razlozima koji su navedeni u zakonu. Jedan od tih razloga je i situacija u kojoj iz medicinskih nalaza proizlazi da će se dijete roditi s teškim fizičkim ili duševnim manama, što je u ovom slučaju nedvojbeno. Njihova reakcija na to je bilo slijeganje ramenima", kazala je Jurić.

Petrova i Sveti Duh ne rade pobačaje zbog priziva savjesti?

Dodaje da je trudnica saznala da ima pravo podnijeti zahtjev za prekid trudnoće komisiji bolnice tek nakon što joj je ona to rekla.

"Njoj to u bolnicama nitko nije rekao, a govorimo o bolnici u Petrovoj i bolnici Sveti Duh", navodi Jurić.

U međuvremenu je odvjetnica dobila informacije da te bolnice ne rade pobačaj zbog priziva savjesti liječnika.

"“Međutim, ta činjenica da ne rade iz razloga koji nisu zasnovani na zakonu, meni ne znači ništa", kaže Jurić.

Mišljenja je da svaka bolnica koja je javna ustanova, čak i ako ima liječnike koji imaju priziv savjesti, mora imati i liječnike koji nisu u prizivu savjesti.

'Bolnica Merkur ju je pozvala na pregled'

"Podnijeli smo zahtjev u četiri bolnice, od toga nitko nije odgovorio do danas. Danas kada je ovo sve izašlo u medije, pet minuta prije nego ste došli, odgovorila je bolnica Merkur koja ju je pozvala da dođe na pregled. Ne naznačuju koja će im biti odluka, nego samo pozivaju na pregled, a odlučit će na temelju nalaza iako već postoje nalazi iz dvije različite ustanove", kazala je odvjetnica Vanja Jurić za N1 televiziju.

Podsjetimo, novinarka Ivana Paradžiković s javnosti je podijelila mučan slučaj svoje prijateljice kojoj liječnici nisu obavili abortus, iako je njenom plodu otkriven tumor glave veći od pet centimetara koji je deformirao glavu i pritisnuo mali mozak još nerođenog djeteta. Iako je bilo jasno da će dijete, ako bude rođeno živjeti s teškim posljedicama ili ubrzo umrijeti, majka je u 26. tjednu trudnoće poslana kući.

Ministarstvo zdravstva: 'Svaka žena ima pravo na pobačaj nakon 10. tjedna zbog medicinskih indikacija'

Oglasilo se Ministarstvo zdravstva. Prenosimo njihovo priopćenje u cijelosti:

'Svakoj ženi u Hrvatskoj mora biti omogućen prekid trudnoće i nakon isteka desetog tjedna ako za to postoje medicinski razlozi. Ministarstvo zdravstva je poduzelo sve aktivnosti kako bi se svakoj ženi u toj neizmjerno teškoj situaciji pružila adekvatna zdravstvena pomoć te ponovno skreće pozornost svim zdravstvenim ustanovama na obavezu pravovremenog i točnog informiranja pacijentica o njihovim pravima i mogućnostima koje mogu ostvariti u Hrvatskoj.

Naime, nakon isteka deset tjedana od dana začeća, prekid trudnoće može se izvršiti samo po odobrenju komisije uz pristanak, odnosno na zahtjev trudne žene, u slučajevima kad se na temelju medicinskih indikacija utvrdi da se na drugi način ne može spasiti život ili otkloniti narušenje zdravlja žene za vrijeme trudnoće, porođaja ili poslije porođaja, kad se na temelju medicinskih indikacija i saznanja medicinske znanosti može očekivati da će se dijete roditi s teškim prirođenim tjelesnim ili duševnim manama te kada je do začeća došlo u vezi s izvršenjem krivičnog djela silovanja, obljube nad nemoćnom osobom, obljube zloupotrebom položaja, obljube s djetetom ili rodoskvrnuća.

Ministarstvo zdravstva je upravo u cilju osiguranja prava žene, za slučaj da prvostupanjska komisija odbije njen zahtjev, omogućilo osnivanje drugostupanjske komisije u KBC-u Zagreb.

Na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece („Narodne novine“, br. 18/78, 31/86, 47/89 i 88/99; u daljnjem tekstu: Zakon) ministar zdravstva je dana 24. ožujka 2021. dodatno ovlastio Klinički bolnički centar Zagreb za osnivanje drugostupanjske komisije koja prema članku 13. i 24. Zakona odlučuje o prigovoru protiv prvostupanjske komisije zdravstvene ustanove o zahtjevu za prekid trudnoće. O donošenju predmetnog ovlaštenja obaviještene su sve zdravstvene ustanove.

Potrebno je iznova naglasiti da svaka žena ima pravo na prekid trudnoće ukoliko su se stekli navedeni medicinski uvjeti. Stoga, Ministarstvo zdravstva ponovno apelira na sve zdravstvene ustanove da pravovremeno i točno informiraju pacijentice o njihovim pravima i mogućnostima koje mogu ostvariti u Hrvatskoj.'