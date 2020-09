JOSIPA RIMAC IZLAZI NA SLOBODU, OGLASILA SE ODVJETNICA: ‘Tu sam informaciju dobila od nje, javila mi se iz Remetinca’; poznat je i datum

Bivša državna tajnica i gradonačelnica Knina, Josipa Rimac, je od kraja svibnja u istražnom zatvoru u Remetincu

Lidija Horvat, odvjetnica bivše državne tajnice Josipe Rimac osumnjičene u aferi Vjetroelektrane za RTL je potvrdila: Josipa Rimac 29. rujna izlazi na slobodu.

Naime, to je rok do kojeg moraju još ispitati šest svjedoka. Ovu je informaciju odvjetnica Horvat dobila od same Josipe Rimac koja joj je to javila iz Remetinca.

U zatvoru od kraja svibnja

Podsjećamo, bivša državna tajnica i gradonačelnica Knina, Josipa Rimac, je od kraja svibnja u istražnom zatvoru u Remetincu.

Rimac i još 12 državnih dužnosnika i poduzetnika, u sklopu afere Vjetroelektrane, Uskok od ranije sumnjiči za kaznena djela trgovanja utjecajem, zloporabe položaja i ovlasti, davanje mita i davanje mita za trgovanje utjecajem te primanje mita.