Iako je pacijent s ozljedama jednjaka u riječki KBC zaprimljen još u subotu, što su odmah i prijavili policiji, javnost o tome danima nije znala ništa. Informacija nije stigla od policije ni od Državnog inspektorata. A broj otrovanih diljem zemlje nastavio se nizati, javlja RTL Danas. Tko je zakazao?

"Sve skupa je to trajalo jako sporo, mislim da su mogli i preventivno reagirati, znači da odmah po prvim nalazima i sumnajma da se mogao napraviit puno bolji paket informacija", rekao je Ernest Meštrović, prodekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu.. Na pitanje tko nam je trebao dati informacije, kaže da on očekuje da to odradi nadležno tijelo, Državni inspektorat.

"Da on što prije izađe sa podacima, može i sa preliminarnim podacima, ne mora imati finalnu analizu. Ali bolje je spriječiti nego liječiti", dodao je.

Zašto se čekalo?

Nisu spriječili pa se broj otrovanih samo povećavao. Prvi je reagirao riječki KBC. Obavijestili su policiju i državni inspektorat, ali oni nisu reagirali.

Odvjetnica Dijana Kladar kaže da smo već u Hrvatskoj imali situaciju gdje je došlo do sumnje da su određeni proizvodi otrovni za ljude.

"Inspektorat bi istog trena naložio uništavanje. Zašto se ovdje čekalo nekoliko dana, to je ovdje vrlo upitno", rekla je.

Upitno je i odugovlačenje s analizom. Prva osnovna analiza da utvrdimo je li kiselo ili bazično, je nešto što se može napraviti u jednoj minuti. To je nešto što zna napraviti svaki student kemije", dodao je Meštrović.