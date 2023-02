Sandra Marković, odvjetnica jednog od četiri para u Zambiji, koji su u ponedjeljak iz zatvora pušteni na slobodu, komentirala je cijelu situaciju za RTL.

"Mi smo se cijelo vrijeme nadali da će naši državljani doći u Hrvatsku jer smatramo da su u cijeli postupak ušli zakonski utemeljenim dokumentima i nismo vidjeli razlog da budu zadržani", rekla je.

'Borit ćemo se za djecu'

Kazala je kako će se nastaviti boriti za djecu, jer imaju hrvatske dokumente.

"Naravno da će se boriti, to su djeca koju su posvojili naši državljani. Mi ovdje pomažemo obitelji u odnosu sa institucijama, ali ne možemo se miješati u postupak u Zambiji, jer to su diplomatske sfere u koje se mi ne razumijemo u potpunosti. Nadam se da će naša diplomacija nastaviti s izvrsnim poslom kao i do sada te da će pobijediti pravo, kao što bi i inače trebalo biti", kazala je.

Sud je odbacio optužnicu protiv četiri para te im je dao rok od 48 sati da napuste zemlju.

"Teško je komentirati ponekad i naše odluke, a ovo su odluke suda koje su nama strane i u ovom trenutku nemamo niti jedan pisani dokument iz Zambije i ne znamo kakva je to vrsta odluke", objasnila je.

Obitelji i dalje samostalno financiraju svoj boravak u Zambiji.

Politička odluke Europske unije?

"U kontaku sam s majkom posvojiteljice, a parovi će moći sami reći nešto više o cijeloj situaciji i boravku u Zambiji. Ne vjerujem da je dostupnost podataka neograničena kao što smo navikli, tako da moramo čekati njihov povratak kako bi saznali nešto više", rekla je odvjetnica te dodala:

"Ministar Radman na današnjoj je konferenciji za medije naglasio da su djeca hrvatski državljani, a od samog ministarstva se očekuje pomoć s obzirom na to da je njihov konzularni dio bitan za cijelu situaciju i samu djecu".

Neki tumače da je ovo politička odluka Europske unije da se riješi slučaj, kako bi ih se kasnije moglo proglasiti krivima.

"Mislim da je to nemoguće, ovo je pravna priča i jedino i osnovno pravilo je štititi svoje državljane u bilo kojoj nevolji se našli. O političkim odlukama ne mogu govoriti", zaključila je odvjetnica.