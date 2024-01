Nekadašnji prvoligaš NK Zadar u kojem su stasali Luka Modrić, Šime Vrsaljko, Danijel Subašić i Dominik Livaković završio je u trećoj ligi. Bez jasne budućnosti, piše Danas.hr.

Zadarska odvjetnica Ivana Raspović otkupila je preostalu imovinu među kojima čak i sjedalice na tribinama, njih 3000.

Pokretnine su bile u vrijednosti 50 tisuća eura. Dobila je i LED semafore, pokale, pehare i nogometne dresove, klime, perilice i radne strojeve.

Jedina je dala ponudu

"Dala sam ponudu od 1500 eura. Bila sam jedini ponuditelj na dražbi tako da sam bila zaista iznenađena. Na kraju sam shvatila sam da sam kupila povijest zadarskog nogometa. Najveću vrijednost od sve imovine po meni imaju pehari i sjedalice", rekla je i objasnila da se odlučila na taj korak jer svakodnevno je na nogometnim terenima jer član njezine obitelji igra za niže uzraste NIK Zadra i voli nogomet.

Na pitanje što planira napraviti s imovinom, rekla je: "Dresove, pokale i pehare planiram uzeti sa sobom, a što se tiče ostale imovine, sve ovisi kakav će biti pristup novog investitora prema novonastaloj situaciji".

Nije isključeno da se jednog dana otvori Muzej zadarskog nogometa posvećen slavnim zadarskim nogometašima pa možda dio kolekcije pronađe svoje mjesto tamo.

To je stečevina nogometaša koji su ih osvojili

Građani su razočarani zbog rasprodaje klupske imovine za bagatelu.

Zadranka Sonja Lukin smatra da je Grad trebao zadržati klub u svom vlasništvu i da ga se nikako nije smio odreći. "Trebalo bi pripasti Gradu ako je Grad u to uložio", misli njena sugrađanka Jasna Kos. Iako je Grad Zadar godinama, pa i desetljećima ulagao u klupsku imovinu NK Zadra, danas iz Grada nismo mogli dobiti sugovornika niti odgovor na pitanje kako to da nisu na vrijeme reagirali da se spasi makar dio vrijedne imovine kluba.

Prvi trener Luke Modrića smatra kako je nedopustivo da su trofeji uopće ušli u stečajnu masu."To je stečevina nogometaša koji su ih osvojili. To je njihovo vlasništvo. Neprocjenjive je vrijednosti jer su to generacije koje su mukotrpno radile kroz jedan izvjestan period. Puno znoja, puno truda i oni su to osvojili, to njima pripada. Ako ćemo ići dalje, onda trebam reći da je to trebalo ići u povijesni muzej, a ne da ide u stečajnu masu i prodaje se u bescjenje", kaže Bepo Bajlo, predstavnik HNK-a Zadar u Skupštini HNS-a Zadarske županije za RTL Danas.

