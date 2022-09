Odvjetnica Sandra Hančić, koja u aferi Ina brani sada već bivšeg direktora u Ini Damira Škugora, kazala je da će Uskokovi istražitelji ispitati ukupno 16 svjedoka koji se odnose na Škugora te da su dvije svjedokinje već ispitane.

"Ja se iskreno nadam da će USKOK ispitati sve svjedoke koji se odnose na gospodina Škugora. Njih je ukupno 16, od kojih su dvije svjedokinje saslušane, radi se o privilegiranim svjedocima. One su prihvatile blagodat, radi se o 14 osoba. Osobno, smatram da je mjesec dana sasvim dovoljno da se svi ti svjedoci saslušaju", rekla je odvjetnica za RTL Danas.

'Teško mu je zbog obitelji'

"Apsolutno da mu je lakše što mu je otac izašao iz zatvora, on je u samom startu rekao da otac nema nikakve veze s onim šta je on radio kao direktor u INA-i. I to logika stvari govori. Da mu je teško zbog obitelji, teško je svakome tko se nađe u toj situaciji. Uvijek imamo tu kolateralne žrtve u vidu obitelji, djece, njima je apsolutno teško", dodala je.

Na pitanje je li Škugoru žao što je povukao obitelj sa sobom, Hančić je kazala da mu je žao što to obitelj sve mora prolaziti.

"Ne mogu vam reći da on žali što je povukao jer bi to značilo da je on nešto svjesno činio i riskirao da obitelj povuče, ali to ne možemo tvrditi sada", tvrdi.

'Postoji dokumentacija koja će potvrditi sve što je on pričao'

Kaže i kako Škugor nema poruku ni za koga.

"On i dalje vjeruje da će se utvrditi da je doista postupao u skladu s a svim pravilima INA-e i u kojem dijelu je iznosio obranu. I postoji dokumentacija o INI dakle koja će potvrditi ono što je on od prvog da govorio i dokazati da nije to baš tako kako su mediji prenijeli. Gospodin Škugor je u zatvoru, to je činjenica, ali daleko smo mi od tvrdnje da je on počinitelj bilo kojeg kaznenog djela, pa i ovog", kazala je odvjetnica.