Život 12-godišnjaka iz Udbine - spašen je zahvaljujući liječnicima iz gospićke bolnice. Zbog bakterijskog meningitisa hitno je helikopterom prebačen u Rijeku. 24 sata nakon neizvjesnosti roditelji su za RTL prepričali cijelu akciju kojom je spašen život njihovog sina u rekordnom roku.

"Jako nas brine, ali Ivan je hrabar dečkić, nadamo se da će sve dobro završiti", kaže majka Ivanka Perković Begić. "Mislim ja ni dan danas nisam svjestan sto se odigralo i kako", kaže otac Nikola Begić.

Sve je počelo nakon nedjeljnog izleta na more, kada je Ivan dobio temperaturu. Nepunih 48 sati poslije - roditelji iz Udbine ga dovode u gospićku bolnicu. Jednostavno, roditeljski instinkt - nikad ne zataji. "Ivan je bio jako nestabilan, to jutro kad se digao on nije mogao stati na noge. To je bilo glavno da smo ga vozili", kaže majka.

Liječnički tim odmah prepoznao dijagnozu

Zahvaljujući pedijatrijskom timu u Gospiću, koji je odmah prepoznao kako je riječ o bakterijskom meningitisu - dječaku su doslovno spasili život. Helikopterom je hitno prevezen u Rijeku, a sve je trajalo nešto više od dva sata. Danas je dječak na odjelu intenzivne skrbi, i stabilan je.

"To je infekcija središnjeg živčanog sustava, ona ima odjeke i u ranom kliničkom tijeku,a s obzirom na dugoročne posljedice mi priželjkujemo da ćemo to sve izbjeći, ali svakako moramo zadržati jednu razinu opreza", objašnjava Ana Milardović iz klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka.

Opreza nikad dosta: jer meningitis, odnosno upala moždane ovojnice, u roku od nekoliko sati može biti kobna. Roditelji - beskrajno zahvalni liječnicima u Gospiću. "To je meni bio šok, zvao sam kući suprugu, onda je došla doktorica, kaže tražili smo helikopter, mora hitno za rijeku, bit će predug put za Zagreb. To smo čekali.. ali gledajte svaka minuta je bila kao sat", kaže otac Nikola.

Roditelji u stanju šoka do Rijeke nisu mogli voziti. Dovezao ih je obiteljski prijatelj i kum. Tragedija je na sreću izbjegnuta. U riječkoj bolnici 11-godišnjak će pod strogom kontrolom biti idućih 10 tak dana.

'Vidjele su da je ozbiljnije bolestan'

Pedijatrica Lida Hibravi Kosić u Općoj bolnici Gospić koja je reagirala i zatražila helikopter za prijevoz dječaka ispričala je što se dogodilo.

"Otac dovodi dječaka zbog visoke temperature i bolova u nogama. Naše medicinske sestre, koje nisu pedijatrijske struke, brzo su procijenile da je dječak ozbiljnije bolestan. Unatoč velikoj gužvi nisu dozvolile da čeka, odmah su ga uputile na pregled. Kolegica Rukavina, nakon što je postavila venski put i pregledala dječaka, pozvala je nas pedijatre. Do našeg dolaska, dječak je razvio glavobolju i počeo je kočiti vratom što je jasan znak meningitisa, ali razvijala su se i krvarenja na koži što je znak da je meningitis krenuo i prema sepsi."