PERVERZNI LIJEČNIK OSTAO BEZ LICENCE: ‘Pitao me kako me muž je** i ironično mi se smijao’

Godinu dana nakon što su isplivale optužbe, ortopedu koji je napastvovao i brutalno ponižavao pacijentice časni sud je konačno oduzeo licencu za rad s pacijentima, ali samo na godinu dana

U veljači prošle godine Lana Žugec je razotkrila perverznog ortopeda iz KB Dubrava.

‘Kako te je muž j***, sprijeda ili zg*…?’

POTRESNA ISPOVIJEST PACIJENTICE KOJU JE NAPASTOVAO ZAGREBAČKI LIJEČNIK: ‘Rekao mi je da imam ogromne grudi i pitao: A kako te muž j***?’

“Cijelo vrijeme je spominjao da imam ogromne grudi. Govorio je i da imam grbu od rođenja, zar ja to ne znam? Pitao me jesam li udana i imam li djecu, na što sam rekla da, pa me pitao jesu li mi i djeca grbava. I onda je pitao je li kad me moj muž prvi put j****, to bilo sprijeda ili zg***, jer ako je bilo zg*** onda je morao vidjeti da sam grbava, a ako je bilo sprijeda, onda sam ga uspjela prevariti pa me oženio takvu grbavu”, ispričala je šokirana pacijentica za Provjereno dodajući i kako joj je rukom prešao preko grudi. Nakon njene ispovijesti, uslijedili su i drugi pacijenti koji su u njegovoj ordinaciji doživjeli brutalno ponižavanje.

NOVI DETALJI JEZIVOG ISKUSTVA S POHOTNIM ZAGREBAČKIM LIJEČNIKOM: ‘Hoćete da vas ja primim za č*** ili ćete se sami primiti?’

Godinu ne smije raditi s pacijentima

Žugec ga je prijavila svim nadležnim službama, od bolnice u kojoj je radio preko HLK do DORH-a. U siječnju je Časni sud Hrvatske liječničke komore oduzeo perverznom ortopedu licencu na godinu dana.

“Presuda je donesena 11. siječnja. Trideset dana od tada presuda će biti pravomoćna, a ako se liječnik bude žalio, slučaj ide na Visoki časni sud. Presuda je donesena deset mjeseci od pokretanja postupka, a oduzimanje licence na godinu dana druga je najstroža kazna, s obzirom na to da je sljedeća trajno oduzimanje licence”, kažu u HLK.

NOVA SVJEDOČENJA O ORTOPEDU IZ ZAGREBA: ‘Dok si se š***** s frajerima, nisi se sramila, što sad glumiš!? Ako mi daš p****, ideš prva…’

Ni u jednom trenu nije se pokajao

“Nisam zadovoljna presudom jer smatram da taj čovjek više nikad ne smije biti u prilici raditi s pacijentima. Što se tiče samog rada Časnog suda, moram reći da su stvarno bili korektni”, rekla je Žugec za Jutarnji.

Ročišta su, kaže, bila mučna jer optuženi ortoped tijekom ročišta ni u jednom trenu nije pokazao sram ni žaljenje. “Pogledao bi me i ironično mi se smijao. On je jednostavno takav čovjek i očito se ne može kontrolirati”, priča Žugec. No još ju je više pogodilo svjedočenje medicinske sestre koja je gledala ponižavajuće preglede.

‘Na sudu je besramno lagala’

“Ja sam dva puta razgovarala s njom i ona mi je otvoreno rekla da neće ići protiv liječnika. Na sudu je besramno lagala da me nikad u životu nije vidjela. Upravo zato, kada završi priča s ortopedom, planiram podnijeti i prijavu protiv nje jer se nije ponijela ni ljudski, ni suosjećajno kao žena prema ženi, zaključuje Žugec.

Suđenje trajalo deset mjeseci te da je prvih osam sama sebi bila odvjetnica.”Uz mene je istina i smatrala sam da mi ne treba nitko. Međutim, nakon osam mjeseci su me zvali iz KB-a Dubrava i ponudili mi njihova odvjetnika besplatno. Naravno, na to sam pristala” kaže Žugec . Pohotnog ortopeda je tužila i KB Dubrava u kojoj je radio.