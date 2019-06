ODSAD NADZIRU VOZAČE PO ČITAVOJ HRVATSKOJ: Postavlja se još mnoštvo kamera i vjerujte – od ovih se ne možete sakriti

Cilj ovog projekta nije kažnjavanje već prevencija

Za sljedeću godinu MUP je isplanirao postaviti 75 kamera na 150 lokacija, a prema pisanju 24sata, fiksne kamere za kontrolu brzine, nadzirat će vozače po cijeloj Hrvatskoj i to u svim policijskim upravama, do kraja iduće godine. Svaka uprava imat će od tri do četiri fiksne kamere na šest do deset lokacija. Riječ je o lokacijama na kojima zbog brzine gine najviše ljudi. 23,7 milijuna kuna s PDV-om iznosi vrijednost nabave kamera. To je 13.727.757 za kontinent i 10.010.675 za priobalje. Trenutno se postavlja 59 kamera na 122 lokacije, dok će se iduće godine postaviti još 16 kamera na 28 lokacija.

Osim kamera, ozbiljno se razmišlja i sekcijski nadzor brzine na autocestama. Cilj ovog projekta nije kažnjavanje već prevencija, a financiran je iz Nacionalnog centra sigurnosti na cestama. U Hrvatskoj je brzina ubojica broj jedan pa se intenzivno radi na tome da bude manje mrtvih te da se broj poginulih spusti ispod 213 do kraja 2020. Podaci pokazuju da je svake godine upravo brzina uzrok 45 do 50 posto poginulih u prometu.

Nove kamere mogu gotovo sve

Stare kamere su pratile samo brzinu, novi uređaji su puno moderniji. Kamere druge generacije postavljene su duž priobalja. Riječ je o kamerama Simicon CORDON M-2 i GATSO t-Serija RT4.

“Jedne i druge mjere brzinu do 300 km/h, mogu istovremeno pratiti 32 vozila koja se nalaze u istom kadru. Sustav radi kao dopplerov radar, stoga uređaji mjere istovremeno dvije prometne trake u dolasku i dvije prometne trake u odlasku”, pojašnjava za 24sata Josip Mataija, voditelj Službe za sigurnost prometa u Ravnateljstvu policije.

Na centralni sever podaci dolaze bežično odakle ih prema nadložnosti skidaju policijske uprave. Tada policajac dobije uvid u brzinu te koje je prekoračenje, vozilo i registraciju, gdje i kada je snimljeno. Na osnovu registracije prvo šalje obavijest vlasniku i traži podatke o vozaču. Kada dobiju podatke o vozaču, prekršaj sankcioniraju dalje. Ono što nove kamere mogu, a stare nisu u stanju jest snimanje videa.

“Nove kamere opremljene su i sustavom za automatsko očitavanje registarskih oznaka. Postoji baza neregistriranih i ukradenih vozila, a uređaj će provući registraciju kroz bazu i signalizirati da je istekla. Kamera snima sve i bit će im interesantna i za neke druge policijske poslove”, govori Mataija. Nove kamere neće doći u Zagreb, Split, Osječko-baranjsku, Primorsko-goransku Varaždinsku i Karlovačku županiju. Te uprave su već pokrivene i ondje je postavljeno 28 uređaja i 63 kućišta.

