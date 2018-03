OTKAZANA SUTRAŠNJA SJEDNICA VLADE! Ministri nisu imali pojma o o toj odluci?

Na užem kabinetu ministri su prošli kroz točke dnevnog reda i izašli sa sastanka uvjereni kako će se sutra održati sjednica Vlade

Iako su se ministri u utorak okupili u Banskim dvorima kako bi na sjednici užeg kabineta pripremili Vladinu sjednicu u srijedu, sjednica nije zakazana za srijedu, a hoće li biti sazvana u četvrtak ili petak još se ne zna, potvrdio je Hini izvor iz Vlade. Pojašnjenje zbog čega planirana sjednica nije sazvana nije se moglo dobiti, kao ni odgovor na pitanje hoće li Vlada zasjedati u četvrtak ili petak.

Glasnogovornica Vlade Sunčana Glavak za N1 je rekla da sjednica “nije zakazana za sutra”. Prema Poslovniku, sjednice Vlade saziva premijer koji predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama, te potpisuje akte koje ona donosi. Također, Poslovnik propisuje da pisani poziv za sjednicu Vlade s prijedlogom dnevnog reda i materijalima koji sadrže stajališta i prijedloge, glavni tajnik Vlade upućuje članovima Vlade 24 sata prije održavanja sjednice.



Sjednica uoči rasprave o opozivu premijera

Vlada je trebala održati sjednicu uoči saborske rasprave o opozivu premijera Tihomira Oreškovića, koji je HDZ zatražio 8. lipnja. Za očitovanje o prijedlogu opoziva Vlada je imala osam dana, dakle do četvrtka, no ne očituje li se do tog roka, Sabor će i bez toga moći raspravljati i glasovati o opozivu.

Hoće li se Vlada uopće očitovati o prijedlogu HDZ-a ovisit će očito o volji premijera Oreškovića. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda i drugi članovi Vlade mogu predložiti izmjene dnevnog reda, no da bi se to učinilo, nužno je da premijer sazove sjednicu.

Prihvati li Sabor prijedlog HDZ-a, koji premijera optužuje da se, umjesto gospodarstvom, bavio kadroviranjem u represivnom aparatu te da je politizirao SOA-u, što je, po njihovu mišljenju, uvod u “pokušaj uspostave kancelarske diktature uz pomoć represivnog sustava”, zajedno s premijerom past će i Vlada.

U tom slučaju, počinje teći ustavni rok od 30 dana da se okupi nova parlamentarna većina i da se imenuje novog premijera i Vladu. Za mandatara HDZ predlaže sadašnjeg ministra financija Zdravka Marića.

Marić: Ja sam i dalje ministar financija

MILOŠEVIĆ NAKON SASTANKA VRHA HDZ-A: ‘Potvrdili smo Marića za mandatara, imamo većinu u Saboru’

“Ja sam i dalje ministar financija, jel tako? Operativno posao moramo raditi i s tim u vezi sam i bio ovdje na sastanku. Ne moram govoriti nikakve detalje, ali to je to”, rekao je ministar Marić ranije danas nakon sjednice užeg kabineta Vlade, javlja Dnevnik.hr. “Moja i premijerova suradnja je od početka bila dobra. Nije se promijenila”, dodao je Marić na pitanje novinara kakva je trenutačna suradnja njega i premijera Oreškovića.

Ministri koji su došli na uži kabinet nisu bili raspoloženi za izjave, no neki su kratko ipak odgovarali na pitanja novinara. Na pitanje što bi poručio kolegama iz HDZ-a ministar poljoprivrede Davor Romić rekao je: “Samo radimo svoj posao”. Šef diplomacije Miro Kovač osvrnuo se na glasovanje o opozivu premijera Tihomira Oreškovića.

“HDZ je jedinstven i snažan”, kazao je Kovač.

Ministar turizma Anton Kliman rekao je kako ne zna hoće li Vlada na sutrašnjoj sjednici odlučivati o opozivu. “Ne znam ništa o dnevnom redu”, rekao je iako je netom napustio sastanak užeg kabineta na kojem je upravo sutrašnja sjednica trebala biti tema, javlja 24 sata.

Sastaje se Domoljubna koalicija

Mostov ministar gospodarstva Tomislav Panenić je, pak, na ulasku u Vladu rekao kako očekuje da će HDZ-ovi zastupnici glasovati po svojoj savjesti. “Mislim da je na redu savjest”, dodao je Panenić.

Ovo je prvi susret Marića i Oreškovića nakon potvrde HDZ-a da je upravo Marić kandidat za novog mandatara.

Danas se u 15 sati sastaje Domoljubna koalicija, a HDZ bi na sastanku trebao svojim partnerima izložiti planove za budućnost.