U Lekeniku jedina farma u Hrvatskoj na kojoj se uzgajaju certificirana Wagyu goveda. Samo kilogram odreska stoji 200 eura, a farmu s ovim japanskim govedima vodi 20-godišnjak, koji ih svakodnevno hrani napolitankama, piše Danas.hr

Dvadesetogodišnji Luka Birčić svaki dan ustaje u 6 sati ujutro i kreće s poslom na obiteljskoj farmi, gdje ga čeka 140 grla stoke, 110 angusa i 30-ak wagyjua. Luka je inače završio obrtničku školu, trebao je ići očevim stopama, raditi u Švedskoj u njegovoj građevinskoj tvrtki, no umjesto toga preuzeo je uzde nad njegovim planom za mirovinu.

"Pri kraju mog školovanja on je za počeo kupovati zemlju, krčiti, ograđivati, meni pričati kako on tu bude imao krave i ja sam na samom početku rekao - Pa zašto ne bih probao kad sam već tu doma, ne moram ići van. I nastala je ljubav prema tome", objasnio je Luka.

Uvijek sluša savjete svoga oca, koji mu u svemu pomaže i nadgleda posao. Birčići su prije dvije godine nabavili prvih 5 wagyu goveda - jednog bika i 4 bređe krave. Igrom slučaja, od jedne su dobili mladog bika Katanua koji je potomak loze sljedive do prvih četiriju bikova koji su 1976. odvezeni iz Japana u SAD. Njihovi potomci jedina su wagyu goveda rođena izvan Japana. Ocijenjena najvišom ocjenom 10.

"To je trebala biti curica, međutim postoji uvijek šansa da bude muško i evo nama se dogodila ta sreća, a u zamjenu za to tele vlasnik iz Njemačke nam je nudio 6 junica steonih i to je u protuvrijednosti nekih 40-50 tisuća eura. Sjeme ako želi, može doći po njega, ali mali ostaje ovdje, on je sad domaći Turopoljac i ne ide nigdje odavdje", objasnio je Siniša Birčić.

On, kao i sva ostala wagyu goveda, ovdje imaju kraljevski tretman po pitanju hrane. Na dan pojedu 200-300 grama napolitanki.

"Kada im date napolitanke, to je kao da se djeci daju bomboni. Došli smo do nekih sjajnih rezultata. Krave zbog toga dobivaju na masi, vole to, puno toga jedu, a i kad smo zaklali jednog angusa i jednog kobe wagjua meso je ispalo fantastično, ljudi koji su probali, kojima smo poklonili, koje smo zvali na feštu svi su bili oduševljeni s time“, rekao je Luka Birčić.

Morali smo se i sami uvjeriti u kvalitetu ovog mesa prošaranog masnoćama koje će se moći naći samo u restoranima. Kušali smo odrezak koji se inače prodaje za 200 eura po kilogramu i pljeskavice koje se rade od mljevenog mesa koje košta 100 eura. Možda zvuči puno, ali kad pojedete, shvatite da je ovo meso na jednoj sasvim drugoj razini.