ODNOSI ZDRAVKA MAMIĆA I PLENKOVIĆEVOG HDZ-A: Premijer komentirao fotografiranje s bjeguncem, kaže da je Kustić trebao ‘mudriji i oprezniji’

Premijer Plenković kazao je i kako nije točno da je Bandiću spreman dati mjesto u Vladi ako se odrekne Hasanbegovića

Hrvatski predsjednik Vlade Andrej Plenković komentirao je hoće li dati Milanu Bandiću mjesto u Vladi i što misli o druženju HDZ-ova zastupnika Marijana Kustića s najpoznatijim hrvatskim bjeguncem Zdravkom Mamićem.

“Nije točno da sam spreman dati Bandiću mjesta u Vladi ako se odrekne Hasanbegovića, nikakvih razgovora o tome nije bilo”, kratko je odgovorio premijer, piše RTL.

Trebao je biti oprezniji

Nakon što je u javnost procurila informacija kako se HDZ-ov saborski zastupnik Marijan Kustić družio u Sarajevu sa Zdravkom Mamićem koji je u ovom trenutku u bijegu pred hrvatskim vlastima, postavilo se opravdano pitanje hoće biti zastupnik snositi sankcije.

“Čuo sam za to, vidim da je on nešto protumačio zbog čega se i kako to dogodilo. Mislim da je tu trebao biti puno mudriji”, kazao je premijer ustvrdivši kako zbog takvih stvari ne može biti sankcija, piše RTL.

‘Zar trebamo bježati od njega?’

“To je bio jedan skup, ali trebao je biti oprezniji.”

A na pitanje kakvu je poruku Kustić poslao slikavši se sa Zdravkom Mamićem, premijer je kazao: “Pa upravo zbog toga sam ovo kazao.”

Marijan Kustić koji je pozirao s Mamićem u Sarajevu također u svemu ne vide ništa sporno. “Što bismo trebali, skrivati se od njega. Dugo je bio u sportu, ima svoju situaciju koju rješava. Ima postupak koji ima, što bismo trebali – bježati od njega?”, rekao je Kustić. Dodao je i kako su razgovarali o nogometu.