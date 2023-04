SAD JE SVE DRUGO PASE... / Kakve su to bakanalije!? Šprajc na legendarni način ismijao granu biznisa od kojeg se mnogi u Hrvatskoj bezobrazno bogate

Ronjenje, penjanje, jahanje, skakanje, osvajanje planina i dolina, obilasci muzeja, antičkih iskopina i svjetskih čuda, sve je to sada pase. Samo spavanje, dajte mi što više i što bolje spavati. To se sad traži od godišnjeg odmora, koji gle čuda, a sad izgleda tek ponovo otkrivamo, zove odmor. Ne zove se godišnji umor. Ili godišnji adrenalinski udar. Ili godišnji toplotni udar. Nego godišnji odmor. Odmorite se ljudi, naspavajte se u našoj kući kad već ne možete u svojoj. Sve to kazao je voditelj Zoran Šprajc u emisiji Stanje nacije te se zagrlivši plišanog medvjeda našalio s novom ponudom u ugostiteljstvu odnosno turizmu, gospodarskoj grani od koje mnogi itekako dobro žive u Hrvatskoj. Kako je to izgledalo pogledajte u video prilogu.