ODMAH SU KRENULI ŽESTOKO, PALE SU TEŠKE RIJEČI: Nema rukavica u ratu HDZ-ovaca, Jandroković iznenadio neobično oštrom izjavom

Već prvi dan kampanje za unutarstranačke izbore prekršena pravila korektne borbe, poštovanje Statuta i temeljnih vrijednosti HDZ-a, a poslije izbora bi lako mogli doći u neizdrživu situaciju

Uoči unutarstranačkih izbora u HDZ-u jučer je u javnosti eskalirao pravi mali rat između premijera i šefa stranke Andreja Plankovića s jedne strane te Milijana Brkića s druge strane. Iako je Brkića prozvao kako je upravo on tražio koaliciju s HNS-om, Plenković još koliko-toliko govori u rukavicama, no zato je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković bio neuobičajeno oštar.

JANDROKOVIĆ STAO U OBRANU PLENKOVIĆA: ‘Brkiću, da postoji kult ličnosti vjerojatno biste svi vi bili u mišjim rupama’

Brkić nije ostao dužan i u prilično sarkastičnom tonu rekao kako ne kaže da da premijer laže, nego je „možda preopterećen svojim poslom“.

BRKIĆ ODGOVORIO PLENKOVIĆU ZBOG HNS-A I OTKRIO S KIM JE HTIO U KOALICIJU: ‘Premijer ima priliku ispovijediti svoje riječi’

Tako su već prvi dan kampanje za unutarstranačke izbore prekršena pravila korektne borbe, poštovanje Statuta i temeljnih vrijednosti HDZ-a, ističe RTL.

Jandroković je u svojem istupu pozvao suparnike na odgovornost, kako ne bi pale teške riječi “koje bi buduću suradnju mogle učiniti nemogućom”. To bi se osobito moglo odnositi na Milijana Brkića, koji je svoju kandidaturu najavio u večeri poraza Kolinde Grabar Kitarović, ističući kako je on došao “na sve pozicije za koje se kandidirao”.

Plenković ga naslijedio od Karamarka

No daleko važniji od njegove nominalne funkcije njegov je utjecaj u HDZ-u.

Bio je desna ruka Tomislavu Karamarku, koji je nakon najave moguće kandidature ovih dana propao u zemlju. Brkić je prvo bio glavni tajnik, a zatim i zamjenik predsjednika Karamarka. Na toj funkciji ostaje i nakon dolaska Andreja Plenkovića.

“To je bilo zatečeno stanje, i Milijan Brkić i još neki drugi članovi su ostali na svojim pozicijama, nisu se dogodili sveopći izbori kao sada. Taj odnos je bio odnos bivšeg i novog”, smatra politički analitičar Ivica Relković.

Ni afere ga nisu okrznule

A onda je Brkić u listopadu 2018. postao jedan od aktera afere ‘SMS’ koja je uzdrmala HDZ. Nakon što se otkrilo da je bivši djelatnik MUP-a Franjo Varga izrađivao za Zdravka Mamića i Ivicu Todorića lažne SMS-prepiske, USKOK otkriva da su se Varginim uslugama svojedobno koristili i Tomislav Karamarko i Milijan Brkić. Iako se zazivala Brkićeva smjena, on ipak ostaje u stranci.

Bio je i blizu Kolinde Grabar-Kitarović, i u prvoj i u drugoj izbornoj kampanji bio je član tima, smatrao se neizostavnim kada su se trebali skupljati glasovi birača.

“Milijan Brkić će sigurno pokušati sada one simpatizere usmjeriti prema Kovaču, no sada ćemo zaista vidjeti hoće li to što mu je uspijevalo na sveopćim izborima prenijeti i na stranačke izbore”, dodaje Relković.

A što poslije izbora?

Na 30. obljetnici osnutka HDZ-a u zagrebačkoj Dubravi Milijan Brkić nije se pojavio, ali jesu ostali iz izazivačkog tima. Uz Kovača i Penavu, bio je i Davor Ivo Stier, još jedan svojedobno bliski suradnik koji je Plenkoviću okrenuo leđa.

Od svih protukandidata iz kovačevog tima, upravo Milijan Brkić ima najveće izglede, i lako bi se moglo dogoditi da na parlamenentarne izbore HDZ ide s predsjednikom Plenkovićem i jednim od potpredsjednika koji ga je žestoko napadao da je „preopterećen poslom“, odveo stranku ulijevo… I to ovoga puta ne kao igrača iz sjene.