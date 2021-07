Vlada je izglasala novu Uredbu o uredskom poslovanju, kojom obvezuje javnu upravu da komunicira elektroničkom poštom. Mnogi će reći "napokon", a među njima je i informacijsko-komunikacijske tehnologije Marko Rakar.

“Vlada je izglasala novu Uredbu o uredskom poslovanju, to je dokument koji regulira način na koji državne, javne službe upravljaju, procesuiraju dokumentaciju i na koji način dokumentacija prolazi kroz te sustava. Ovo je kolosalni pomak od uredbi koje smo dosad imali, koje sežu iz 80-ih. Ovaj puta je 'digital first, digital only'. Državna uprava mora, nije opcija, mora svu dokumentaciju pretvoriti u digitalno i digitalne spise kolati kroz državnu upravu. Ne može se više dogoditi, kao prije 10 dana kada Damir Vanđelić rekao da Ministarstvo koje je doslovce u istoj zgradi u kojoj je i Fond za obnovu, mora preporučenom poštom slati s prvog kata u prizemlje dokumentaciju da bi se zadovoljila”, komentirao je Rakar na N1.

Kolosalna promjena

Istaknuo je kako se radi o kolosalnoj promjeni koja će ubrzati procese i pojednostaviti kontrolu.

“Ovo je kolosalna promjena koja ima baš doista veliki potencijal promijeniti način na koji državna funkcionira. I to na dobar način. Može ubrzati stvari, puno će se lakše sve kontrolirati, teže će biti izgubiti dokument, lakše umrežiti se s registrima… Nakon dugo, dugo vremena možemo biti zadovoljni s jednom odlukom Vlade. Rijetko hvalimo Vladu za nešto, ali ovo je dokument koji treba pohvaliti”, dodao je Rakar.

Antikoruptivna mjera

Ipak, Rakar je nesretan što se na takvu odluku moralo dugo čekati. “Krajnji rok za primjenu je 1. siječnja 2023., ali odluka stupa na snagu osam dana nakon objave na Vladi, znači da nema zapreke da se u dijelovima državne javne uprave ne počne koristiti”, tvrdi Rakar i dodaje da je i građanima sada jednostavnije komunicirati.

“Papir može izgorjeti, nestati, pasti iza stola, pasti u rezač, događale su se svakakve čudne stvari. S digitalnim dokumentom je to dosta teže. Uredba jasno određuje kako se s dokumentima postupa, kako se dokumentiraju, arhiviraju… Čini mi se da je situacija sada puno bolja. Manje-više svaki korumpirani birokrat zna kako uništiti papirnati dokument, s digitalnim je to puno teže izvesti. Jednostavno će puno teže bit manipulirati informacijama pa možemo reći da je nova Uredba i antikoruptivna mjera”, zaključio je Rakar.