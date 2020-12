ODLUKA DA NAS JANŠA PREDSTAVLJA IZAZVALA RAZLIČITE REAKCIJE OPORBE: Vrkljan: ‘Ne frustrira me odabir’; Glavašević: ‘Janša je katastrofalan izbor’

Odluku da Hrvatsku na sjednici Europskog vijeća u četvrtak predstavlja slovenski premijer Janez Janša u Saboru je izazvala različite reakcije parlamentarnih stranaka, od odobravanja do iščuđavanja i nezadovoljstva

SDP-ov Mišel Jakšić kazao je da ne zna koji su razlozi predsjednika Vlade i države za odluku da Hrvatsku na sjednici Europskog vijeća predstavlja slovenski premijer Janez Janša, ali ako su se oni tako dogovorili na nama je da to poštujemo jer su oni izabrani da nas predstavljaju. “Osobno, nisam baš nešto oduševljen i ne zadovoljava me da nas na takvom tijelu predstavlja Janez Janša. Ali, oni su odgovorni za te odluke i odgovarat će za njih, ako ne prije, onda na izborima”, poručio je u izjavi novinarima.

Milan Vrkljan iz Domovinskog pokreta je istaknuo da ga ‘ne frustrira puno odluka da nas na Europskom vijeću umjesto premijera Andreja Plenkovića zastupa Janez Janša’. Bio bih sretan kada bismo sa zemljama koje su nam bliske, poput Slovenije i Mađarske, dogovorili da zajednički kupimo lijek koji je skup na tržištu pa srušimo cijenu i dobijemo ga za 50 posto cijene od one koju sada nude farmaceutske tvrtke, pa tako ne vidim zašto nas Janša ne bi predstavljao u nekim tijelima ako je takav dogovor, dodao je, naglasivši da ćemo možda i mi predstavljati Sloveniju. “Nisam sklon dramatiziranju i da to postavim kao ključni problem. Naš je ključni problem urediti Hrvatsku kao funkcionalnu državu koja može opstati i biti u funkciji i pomoći svom stanovništvu”, poručio je Vrkljan.

Glavašević: Predsjednik u ovoj situaciji nije napravio ništa loše

Za Bojana Glavaševića iz Kluba zeleno-lijevog bloka Janša je katastrofalan izbor. “Međutim, treba reći da to nije prvi put da Hrvatsku predstavlja Janša. Prvi put je to bilo u rujnu, ali nije privuklo pažnju kao sada, a ne sjećam se da je tom prilikom premijer pitao predsjednika da ide na Europsko vijeće umjesto njega, po mojim informacijama, moguće je da griješim”, kazao je. Inače je praksa da premijer neke zemlje s kojom druga zemlja ima dobre odnose može govoriti ako je premijer spriječen da sudjeluje ne Europskom vijeću, dodao je. “Mislim da u ovoj situaciji predsjednik nije napravio ništa loše i da je to refleksija načina na koji Andrej Plenković kreira i vodi europsku politiku Hrvatske.

Ne uključuje aktere koji bi trebali biti uključeni, poput saborskog Odbora za europske poslove. U Odboru stavove koji će biti izneseni na Vijeću dobivamo kao obavijest, i to nakon što smo napravili pritisak da ih dobijemo prije nego što se Vijeće sastane jer smo ih jedno vrijeme dobivali nakon sastanaka”, rekao je Glavašević. “Ne vidim zašto bi predsjednik države išao u Bruxelles da bi bio premijerov glasnogovornik jer to je jedino što može biti ako nije prije bio involviran u europske politike. Potpuno podržavam protestnu gestu predsjednika Milanovića i u njoj ne vidim ništa loše u ovim okolnostima. Sada, kada svima smeta što će Janša govoriti u ime Hrvatske, možda Plenković shvati da bi trebao raditi na drugačiji način i biti inkluzivan u kreiranju europskih politika u Hrvatskoj”, zaključio je.

Grmoja: Cilj je imati dobre odnose sa susjedima

Mostov Nikola Grmoja smatra da je riječ o odluci predsjednika koji je rekao da na Europskom vijeću nisu teme koje ga zanimaju, a birači i građani će prosuditi o toj njegovoj odluci. “Naš cilj je da sa susjedima imamo dobre odnose i da možemo imati suradnju da naše stavove i našu zemlju zastupa premijer susjedne zemlje. Ne vidim u tome ništa sporno. Bilo bi bolje da nas zastupa naš predsjednik ili predstavnici naše Vlade, ali kada nema tko, onda je sasvim u redu da nas Janša predstavlja. Ne znam tko bi to u Europskoj uniji mogao bolje nego naši prvi susjedi”, ističe Grmoja. Dalija Orešković iz Centra kaže da se ne može načuditi tome što nas Janša predstavlja na Europskom vijeću. “Riječ je o premijeru druge države i to čovjeku koji među svojim kolegama ima vrlo negativnu reputaciju. Primjerice, neposredno po okončanju izbora požurio je čestitati Donaldu Trumpu na pobjedi, prije nego što su objavljeni rezultati”, podsjetila je.

Poznato je, napominje, da se zalaže za to da u odnosima predsjednika i premijera ne može postojati ‘nešto hoću, nešto neću’ nego mora biti jasno definirano i propisano što se mora i tko što mora. “Doista mi nije jasno zašto netko uopće izlazi na izbore i kandidira se za pojedine funkcije ako svoju Ustavom propisanu i definiranu dužnost ne želi obavljati. Hrvatski Ustav jasno kaže da Republiku Hrvatsku u Europskom vijeću predstavljaju i zastupaju Vlada i predsjednik Republike. Ako nekome ove rečenice Ustava nisu dovoljno precizne i jasne, onda je krajnje vrijeme da se određene ovlasti precizno definiraju, jer to nisu samo ovlasti nego i obaveze i odgovornosti”, zaključila je Orešković.

