Uzrečica kaže da je dobra organizacija - pola obavljenog posla. Pa ako čovjek raspolaže i dobrom informacijom, to bi trebalo jamčiti lako obavljen posao. No, kad organizacija zapne, a informacija se pokaže nepouzdanom, onda se dogode situacije poput ove u kojoj se našao i koju nam je opisao jedan naš čitatelj.

U Zagrebu ne živi dugo pa se još uvijek ne snalazi najbolje s nekim adresama. A bio je naručen na pregled na alergološki odjel Specijalne bolnice za plućne bolesti u Rockefellerovoj ulici. Tamo je krenuo s Jaruna.

'Piše vam sve na rampi.' Kojoj rampi?

"Liječnica mi je rekla da se javim u Rockefellerovu 3. Usput, taksiji su nenormalno digli cijene pa vožnja od Jaruna do tamo košta 90 kuna. Stoga sam odlučio ići tramvajem, što je vožnja koja s presjedanjem traje skoro sat vremena - dovoljno da se iz Zagreba automobilom stigne do Rijeke. Došavši u Rockefellerovu, vidio sam da se ispred zgrade bolnice izvode radovi i da je sve zatvoreno i zakrčeno. Pitao sam portira gdje je ulaz u bolnicu, a on mi je rekao da je cijela bolnica preselila. 'Eno, piše vam ulica i broj na rampi' - rekao mi je", ispričao nam je čitatelj.

Potom mu je, kaže, dugo trebalo da uopće pronađe rampu koju je spomenuo portir.

"Uopće nije bila vidljiva. Skrivena je građevinskim materijalom i mora se dobro gledati da bi se uopće uočilo gdje je. A na rampi je netko neprofesionalno, jedva čitko, napisao neki broj i adresu. Pisalo je da je bolnica preselila u Nemetovu ulicu, gdje je poliklinika Aviva", nastavio je priču.

Zovite na broj... koji nije u upotrebi

Nazvao je broj koji je bio nažvrljan na papiru ostavljenom na rampi.

"Naravno, taj broj nije bio u uporabi. Nakon onog drugog presjedanja na tramvaj susreo sam neke žene koje su također morale u tu bolnicu. Jedna od njih je rekla da na brdo (gdje je preseljena bolnica) vozi neki mali autobus koji kreće svakih pola sata. Na kraju smo došli do te poliklinike. Tamo su nas četvero obrađivali dva sata. Ove pacijentice su mi rekle da mnogi otkazuju kada čuju gdje se premjestila bolnica i da su mnogi pacijenti zbunjeni i bijesni zbog toga", ispričao nam je čitatelj napomenuvši da bi sve bilo jednostavnije da je odmah dobio točnu informaciju i da je na famoznoj rampi bio napisan broj telefona na koji se netko javlja.