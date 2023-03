S jednom od najljepših obala na svijetu, nema razloga da Hrvati gledaju ljetovanje provoditi bilo gdje drugdje osim na Jadranskoj obali. Međutim, ako se pita njihove novčanike, stvari su bitno drugačije. Inflacija raste, a plaće stagniraju. Stoga, za neke bi ovo moglo biti zadnje ljetovanje u Hrvatskoj.

Matija (40) iz Zagreba već godinama ljetuje na Jadranu, a u potragu za ovogodišnjim apartmanom on i žena bacili su se već ovog ožujka. Prošle godine ljetovali su u apartmanu u jednom malom mjestu na otoku Pagu. Svidjelo im se pa su ove godine poželjeli rezervirati isti smještaj. Cijena? Čak 1000 kuna veća nego lani, za tjedan dana ljetovanja.

"Prošle godine bili smo tjedan dana, platili smo 3500 kuna", priča nam Matija. "Ove godine, supruga je vidjela da je cijena 4500 kuna. Rekla je da ne želi ići, ali znam da joj to puno znači pa sam odlučio uštedjeti da idemo i ove godine. Jutros je rezervirala, inače će netko drugi uzeti jer je to atraktivan termin, od 5. do 12. kolovoza", dodaje.

'Hrvatska više ne dolazi u obzir'

Marko (37) iz Zagreba se više ništa ne pita. Godinama je ljetovao diljem hrvatske obale, ali od prošle godine, kako nam kaže, 'Hrvatska više ne dolazi u obzir'.

"Iz godine u godinu vidim da se cijene dižu, a usluga nažalost nije ta koju plaćaš. I ti restorani, gdje god sjedneš, to je pretjerivanje u cijeni", kaže Marko. "Definitivno više nikad ne dolazi hrvatska obala u obzir. Kad vidim kakve su cijene vani, koliko je pristupačnije otići na more izvan Hrvatske", dodaje.

Tako je prošle godine odabrao Bugarsku, za koju ima samo riječi hvale.

"Išli smo agencijski, na devet dana. Za 3000 kuna smješaj u hotelu koji je udaljen dvije ulice od mora, uključen doručak plus, za dodatnih 300 kuna dobije se ručak i večera kroz cijelo to vrijeme. Ne želim ni razmišljati koliko bi to koštalo u Hrvatskoj, mislim duplo", kaže.

Ide u Rumunjsku i Bugarsku

Navodi i da su večernji izlasci daleko povoljniji.

Ove godine ipak neće na obalu već namjerava posjetiti unutrašnjost Rumunjske i Bugarske.

"Bukurešt, Transilvanija, devet dana… Put i smještaj s uključenim doručkom, preko agencije, će koštati 400 do 460 eura", kaže Marko. Dodatno će ponijeti 200 do 300 eura.

Spomenuta svjedočanstva dvojice Zagrepčana objavili smo u jučerašnjem članku, a evo kako su na pitanje 'ljetovati na hrvatskoj obali ili ne?' reagirali čitatelji.

"Zar se mora ići na more? Ne idem ni ja na skijanje pa što…", komentar je čitateljice koji je prikupio najviše lajkova, a druga je dodala:

"Uvijek su na more išli oni koji mogu. I opet će ići".

'Trebalo bi graditi odmarališta'

Jedan čitatelj je poručio: "Svake godine sam ljetovao pa ću tako i ove i svih narednih god dok budem živ i pokretan. Ne idem na zimovanje pa sam opet živ kao i ovi što idu".

"Po čitavoj Jadranskoj obali bi trebali izgraditi radnička odmarališta kao što je to bilo prije, i cijene bi trebale biti upola manje", predložio je drugi čitatelj.

Mnogi su naveli kako je povoljnije otići čak u Zanzibar, na Kubu ili u Tursku.

"Ne znam što je ljudima. Italija i Grčka su jeftinije, a ima se i što vidjeti", navode.

A ima i onih kojima poskupljenja ne smetaju te imaju već uhodan plan.

"Kao i svaku godinu, ljetovanje na Viru od 15. srpnja do 15. kolovoza. Malo popraviti krvnu sliku, ten i snimiti neku novu Fani ili Anu. Takav je život", poručuje Dejan.