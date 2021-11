Probudili ste se s povišenom temperaturom ili već danima osjećate umor i bolove u mišićima, a sumnjiv vam je i suhi kašalj koji vas muči neko vrijeme. Nije isključeno da ste se zarazili virusom SarS-COV-2 i da već bolujete od Covida-19. Ako ste zaraženi ili sumnjate u to, sigurno vas uz simptome muči i stotinu pitanja. Donosimo vam odgovore na ona najvažnija.

1. Imam li koronu ili gripu ili samo prehladu?

Zaraza koronavirusom često se poistovjećuje s gripom, a neki simptomi slični su kao i kod obične prehlade. Najčešći simptomi zaraze koronavirusom su povišena temperatura, suhi kašalj, otežano disanje gubitak osjeta mirisa ili okusa, bolovi u mišićima, umor, glavobolja, grlobolja i curenje iz nosa. Kod težih slučajeva javlja se teška upala pluća, akutni sindrom respiratornog distresa, sepsa i septički šok koji mogu uzrokovati smrt pacijenta. Inkubacija obično traje od dva do 14 dana, s medijanom pet do šest dana.

2. Mogu li se zaraziti ako sam cijepljen?

I cijepljeni se mogu zaraziti koronavirusom, ali oni najčešće imaju samo blaže simptome. Najčešći simptomi zaraze kod cijepljenih osoba su glavobolja, grlobolja, curenje iz nosa, kihanje i gubitak osjeta mirisa. To su uglavnom i simptomi obične prehlade pa mnoge to zbunjuje. Navodno je upravo to poistovjećivanje blagih simptoma Covida sa simptomima prehlade izazvalo naglo širenje delta varijante koronavirusa.

3. Kada se moram javiti liječniku?

Ako osjetite neke od blažih simptoma (blago povišena temperatura umjeren kašalj, kihanje…) poželjno je odmah nazvati svoga liječnika, a u slučaju težih simptoma (jaki kašalj, visoka temperatura, otežano disanje…) potrebno je kontaktirati hitnu medicinsku pomoć. Važno je da ne odlazite liječniku prije nego što ga nazovete i opišete mu svoje stanje. Teži simptomi najčešće se javljaju kod osoba koje su u rizičnim skupinama. Važno je, također, da ne odlazite liječniku prije nego što ga nazovete.

4. Imam simptome, a moj liječnik ne radi?

U slučaju pojave teških simptoma koji upućuju na oboljenje od Covida-19, a u vrijeme kada pacijentov liječnik ne radi, potrebno je otići na pregled u bolnicu (u Zagrebu je to Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević") ili nazvati hitnu medicinsku službu na broj 194 ili 112. Ako pacijent organizira vlastiti prijevoz do bolnice, potrebno je ići vlastitim automobilom (vozi sam ako može ili ga vozi netko od osoba s kojima živi) uz korištenje zaštitne maske za lice i pacijenta i vozača i sjedenje dijagonalno od vozača.

5. Koji su kriteriji za određivanje zaraze?

Epidemiološki kriteriji za određivanje zaraze su bliski kontakt s oboljelim od Covida-19 unutar 14 dana prije pojave simptoma te ako je osoba unutar 14 dana prije pojave simptoma bila korisnik ili zaposlenik ustanove za smještaj osjetljivih skupina u kojoj je potvrđena transmisija Covida-19.

6. Kada se testirati i kakav je postupak?

U slučaju pojave simptoma koji upućuju na Covid-19 te drugih kliničkih ili epidemiološke indikacija, liječnik izdaje uputnicu za testiranje te dogovara termin testiranja, dok u slučaju težeg oblika bolesti izdaje uputnicu za bolničko liječenje pacijenta. Pacijenti se mogu testirati na temelju uputnice liječnika obiteljske medicine, uputnice liječnika specijalista ili epidemiologije i u tom slučaju testiranje se ne plaća. Testiranje bez uputnice, na osobni zahtjev, naplaćuje se. U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo cijena PCR testa je 390 kuna, a brzog antigenskog testa (BAT) 150 kuna. Nalazi PCR testa dostavljaju se putem e-maila u roku od 24 sata, a za antigenski test u najkraćem mogućem roku.

7. Je li naručivanje za testiranje obavezno?

Naručivanje za testiranje u HZJZ-u moguće je putem online aplikacije i obavezno je. Na testiranje je potrebno doći s isprintanom potvrdom o naručivanju.

8. Gdje se sve može testirati u Hrvatskoj?

HZJZ je objavio i redovito ažurira popis svih zdravstvenih ustanova i laboratorija koji obavljaju testiranja na Covid te ih upisuju u Centralni registar COVID-19 testiranja koji se koristi kao referentni sustav za izdavanje EU digitalnih covid-potvrda. Popis možete vidjeti OVDJE. Svi koji se testiraju u nekom od navedenih laboratorija ili ustanova mogu dobiti EU digitalnu covid-potvrdu.

9. Kakav je postupak kod drive-in testiranja?

Uzimanje uzoraka na nekim lokacijama u Hrvatskoj, poput Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Rockefellerovoj 2 u Zagrebu obavlja se po principu drive-in. Ako dolazite automobilom, stanite ispred rampe i pričekajte ulaz, a nakon ulaska parkirajte se ispod šatora i ugasite vozilo. Za uzimanje uzorka ne trebate izlaziti iz vozila, prilikom dolaska na testiranje i vozilom i pješice obvezno je nošenje zaštitne maske.

10. Što ako dobijem pozitivan nalaz?

Ako se testiranjem potvrdi da ste pozitivni na koronavirus, ostanite kod kuće i fizički se izolirajte od svojih ukućana te obavijestite svoga liječnika telefonom ili e-mailom. Liječnik će vam dati upute o izolaciji te po potrebi otvoriti bolovanje. Ako ste zaposleni u sustavu zdravstva ili socijalne skrbi (domovi za starije i nemoćne), odmah obavijestite svojeg poslodavca. Ostanite u izolaciji 10 dana, pri čemu je datum obolijevanja nulti dan, a drugi dan bolesti je prvi dan izolacije. Nakon 10 dana izolacije osoba nije zarazna za okolinu i ne treba se ponovno testirati na Covid-19, izuzev u slučaju teških kliničkih oblika Covida-19 i imunokompromitiranih bolesnika). Također je potrebno obavijestiti sve bliske kontakte i uputiti ih da se jave svojim liječnicima radi karantene (samoizolacije). Bliski kontakti su sve osobe s kojima je zaraženi ili oboljeli bio u kontaktu unutar 48 sati prije pojave prvih simptoma bolesti pa sve do trenutka odlaska u izolaciju. Popis bliskih kontakata trebalo bi javiti ili poslati putem e-maila nadležnoj epidemiološkoj službi.

11. Kolika je cijena testiranja bez uputnice?

Odlukom Upravnog vijeća HZJZ-a, od 16. lipnja 2021. godine cijene testiranja u HZJZ-u za one bez uputnica su: 390 kuna za PCR test, 200 kuna za serološki test za dokaz antitijela te 150 kuna za brzi antigenski test.

12. Gdje se mogu privatno testirati i pošto?

Moguće je testiranje i u privatnim zdravstvenim ustanovama. Popis laboratorija koji provode testiranje na COVID-19 i izdaju EU digitalne covid-potvrde možete vidjeti OVDJE. Ovisno o kojem laboratoriju se radi, cijene su nešto više nego u HZJZ-u; oko 500 kuna za PCR test, 200 kuna za brzi antigenski test te 185 kuna za serološki test za dokaz antitijela.

13. Koliko su pouzdani kućni testovi?

Dostupni su kućni testovi na Covid-19, a cijena im je oko 60 kuna. Riječ je o antigenskim koagulacijskim testovima koji reagiraju na slinu. Nekoliko kapi sline pomiješa se s reagensom i čeka se nalaz. U tom smislu, ti su testovi slični onima na trudnoću i služe isključivo kao pokazatelj mogućeg stanja. Budući da su predviđeni za samotestiranje i korištenje izvan medicinskih ustanova, nisu 100 posto pouzdani.

14. Kakve sve vrste testova postoje?

Brzi antigenski test služi da bi se u najkraćem mogućem roku saznalo je li osoba zaražena. Test se obavlja uzimanjem brisa iz nosa ili usta, a rezultat je dostupan već u roku od pola sata. Antigenski testovi mjere prisustvo, odnosno odsustvo virusnih proteina. Ako je antigenski test pozitivan, osoba treba ići u samoizolaciju. Ako je negativan, a osoba ima neke karakteristične simptome, onda je potrebno obaviti i PCR test.

PCR test je najpouzdanija vrsta testa, a također se obavlja uzimanjem brisa iz nosa i usta. Tim se testom dokazuje prisustvo virusnog genoma.

Serološki test dobiva se uzorkom iz krvi te pokazuje količinu antitijela kod već zaraženih osoba. Ti testovi pokazuju prisustvo antitijela u organizmu, odnosno je li osoba bila u kontaktu s virusom.

15. Koliko moram provesti u izolaciji?

Osoba s pozitivnim nalazom, sa simptomima ili bez njih, ide u izolaciju koja traje 10 dana. Pritom boravi u posebnoj prostori fizički izolirana od ostalih ukućana. U izolaciji trebaju biti osobe s potvrđenom dijagnozom Covida-19 s blagim ili srednje teškim simptomima čije zdravstveno stanje ne iziskuje bolničko liječene. Također i osobe koje su se vratile s bolničkog liječenja, a još imaju blage simptome ili im nije isteklo razdoblje izolacije; osobe s potvrđenom bolešću, ali bez simptoma; osobe sa sumnjom na Covid koje su se testirale, ali još nisu dobile nalaz testa te ukućani koji nisu testirani. Završetak izolacije se preporučuje ako najmanje tri uzastopna dana nema povišenu temperaturu bez upotrebe lijekova za njeno snižavanje, ako ima značajno poboljšanje ostalih simptoma te ako je prošlo najmanje 10 dana od prvog dana bolesti.

16. Što s djecom ako su roditelji oboljeli?

Ako se oba roditelja maloljetnog djeteta razbole od koronavirusa, a roditelji ih nisu u mogućnosti na odgovarajući način zbrinuti, tada se mogu obratiti nadležnom centru za socijalnu skrb koji će djeci osigurati odgovarajući smještaj, uz napomenu da se svakom pojedinom slučaju pristupa individualno.

17. Što s kućnim ljubimcima?

Nema dokaza da kućni ljubimci poput pasa i mačaka, imaju veći rizik zaraze nego ljudi, ali se, kao mjera opće predostrožnosti, preporučuje pridržavanje osnovnih mjera higijeni pri kontaktu sa životinjama.