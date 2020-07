ODGOVOR NAČELNIKA KOJI PODRŽAVA GRADNJU VELIKE SOLARNE ELEKTRANE: ‘Investitor nema povlašteni položaj, naprotiv, trpi napade…’

Iako smo tijekom novinarskog istraživanja o golemoj solarnoj elektrani usred Zagorja više puta tražili odgovore i od načelnika Konjščine Mirka Krznara, njegov dopis je stigao nakon objave teksta

Nakon što smo objavili tekst u kojem ekološki aktivisti i poduzetnici iz Konjščine obrazlažu zašto ih zabrinjava izgradnja goleme solarne elektrane u njihovom kraju, redakciji Net.hr pismenu reakciju je uputio načelnik općine Konjščina, Mirko Krznar.

Reakciju prenosimo u cijelosti:

„Općina Konjščina donošenjem prostornog plana 2014. g. definirala je četiri poslovne zone na svom području koje su naslijeđene još od davne 1966. g. Tako je i poslovna zona Mala Lasača definirana kao zona obnovljivih izvora energije (OIE), poslovna i komunalna namjena (K1- poslovna, K2- trgovačka i K3- komunalno servisna ). Odluke je donijelo Općinsko vijeće i objavljene su na mrežnoj stranici općine, u službenom glasniku i našem listu Lampaš koji je podijeljen u svako domaćinstvo na području Općine Konjščina.

Osobno poznajem i gospodina Majdandžića koji je obnašao dužnost direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost stoga znam da nije neovisni stručnjak i da nije ekspert u zaštiti okoliša. Također znam da je upravo on postavio fotonaponske panele na svoje objekte i to u nekoliko navrata, te pred mojom malenkošću iste proglasio super investicijom, ekološki prihvatljivom. Isto tako znam da je bio član uprave REGE-e i na plaći župana Kolara (SDP).

Što se tiče mog (našeg) odnosa s investitorima na području naše općine moram konstatirati da mi kao ljudi koji obnašamo odgovorne dužnosti (općinski vijećnici, zamjenik načelnika i načelnik) činimo sve što je u našoj mogućnosti da bismo privukli investitore i otvarali nova radna mjesta, (oslobađanje svih davanja općini, pomoć pri otkupu zemljišta od privatnih osoba, plaćanje kamata na kredit, uvođenje infrastrukture), te tako omogućili bolji život našim građanima. Stoga smatram da g. Posavec i njegova tvrtka Solida d.o.o. Konjščina nema nikakav posebni status, već naprotiv, cijelo vrijeme ga se napada i ometa od strane tzv. domaćih poduzetnika koji u općinski proračun uplaćuju minimalna sredstva, (svi djelatnici prijavljeni su na minimalnu plaću- ne plaćaju porez i prirez na osobni dohodak) a njima se prodalo zemljište u zoni Konjščina1 po minimalnoj cijeni od 10 kn za čhv., bili su oslobođeni svih davanja općini, uvedena im je sva infrastruktura (cesta, voda, kanalizacija) i plaća im se kamata na kredit.

Nadalje, Općina Konjščina imala je u posjedu trećinu poslovne zone Mala Lasača, jer su moji prethodnici od 2002. do 2005. g.- gospodin Čukelj i gospodin Zorić (SDP) otkupili dotično zemljište od privatnih vlasnika, koje je prodano tvrtci Solida d.o.o. Konjščina po ondašnjoj tržišnoj cijeni. Neistina je, odnosno laž je, da je Općina prodala zemljište bilo kome, a da to zemljište nije bilo u njezinom vlasništvu.

Znači, notorna je laž da ja ili bilo tko u Općini Konjščina prodaje ili kupuje zemljište koje nije u vlasništvu općine, a istina je da smo organizirali dva sastanka na koje su pozvani vlasnici zemljišta u dotičnoj zoni te ih upoznali sa željom investitora (Solida d.o.o. Konjščina) za otkupom njihovih parcela. Ugovore su sklapali vlasnici parcela s tvrtkom Solida d.o.o. Konjščina, a ovjeru ugovora vršio je javni bilježnik g. Bartolek iz Zlatara.

Sve, apsolutno sve što se radilo za Solidu d.o.o. Konjščina, radilo se i prije za druge investitore, stoga tvrdnje o povlaštenom položaju bilo koje tvrtke pa i Solide d.o.o. Konjščina ne stoje, već su laž.

Poslovna zona Mala Lasača mahom je zapušteno poljoprivredno zemljište (fotografije u prilogu) koje je čekalo investitore od davne 1966. godine. Država Hrvatska potpisala je sporazum s EU o postupnoj zamjeni proizvodnje električne energije iz fosilnih goriva proizvodnjom iz obnovljivih izvora gdje smo se obvezali da ćemo do 2020. godine 25% naših potreba proizvoditi na ekološki prihvatljiv način. Sama država preko HEP-a trenutno investira milijarde kuna u solarne elektrane i to nije problem, već je “problem” ako to rade privatni investitori.“

Uz reakciju, načelnik Krznar nam je poslao ovu fotografiju kao dokaz da se radi o “zapuštenom zemljištu”: