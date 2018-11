ODGOJITELJICA KOJA JE VRIJEĐALA DJECU NA ŠOKATNOJ SNIMCI OBRATILA SE RODITELJIMA: ‘Uništena sam i slomljena psihički potpuno’

Nakon što je dobila otkaz zbog snimke na kojoj odgojiteljica viče na djecu, odgojiteljica se obratila roditeljima u otvorenom pismu

Šokantna snimka iz imotskog vrtića na kojoj odgojiteljica psuje i viče na djecu zaprepastila je Hrvatsku. Nakon objave snimke uprava vrtića dala je otkaz odgajateljici koja se obratila javnosti i roditeljima u otvorenom pismu, piše Radio Imotski.

‘Nema nikakvog opravdanja’

“Dragi roditelji, Najljubaznije Vas molim za trenutak vremena, da pročitate sto imam za reći.”

“U namjeri da nasmijem dvije tadašnje prijateljice snimila sam onaj prokleti video prije vise od pola godine. Konkretna djeca koja su u njemu slučajno su ta koja jesu, ništa se ni na jedno od njih osobno nije odnosilo. Znam da nema nikakvog opravdanja ni smisla, ali… Psovke su bile imitacija i naša tadašnja odvratna interna fora, glumila sam kako sam nenaspavana, da jedva čekam kući, da mi je naporno na poslu… A NIJE MI BILO. NIKAD MI NIJE BILO. Ja obožavam Vaše dijete i cijelu našu grupu, kolegicu, svoj posao općenito. Svaki dan radila sam posvećeno i sa srcem, zahvalna sto sam tu gdje jesam”,navodi se u pismu.

“Nama trima budalama tada je bilo”

“Znam da nikom normalnom ono ne bi bilo smiješno, ali nama trima budalama tada je bilo. Svjesna sam da je neprimjereno da neprimjerenije ne može. Nepromišljeno, naivno i glupo do kraja. Da, glupa sam i ograničena da bi shvatila da su neki ljudi takvi da će zloupotrijebiti sve sto budu u prilici. Naučila sam to na najokrutniji mogući način.

Nikad prije ni poslije ništa slično nisam napravila, kunem se svime sto mi je sveto. Niti je ono moj rječnik ni način, niti me netko ulovio na djelu pa snimio, niti je to ikad itko od mene na poslu čuo. Pitajte sve zaposlenike Vrtića. Pitajte i djecu; ona sve znaju, sve upiju i zapamte. Rekli bi vam…”, ističe se u otvorenom pismo odgojiteljice.

“Uništena sam i slomljena psihički potpuno”

“U životu nisam bila tužnija i posramljenija. Kajem se iz dubine duše i srca. Uništena sam i slomljena psihički potpuno. Razapeli su me javno, sramotnija kazna ne može biti. Sad čekam i onu disciplinsku…

Ovim putem Vas molim samo za mrvu razumijevanja i suosjećanja, u slučaju da se ne vidimo više i u ime naših dobrih odnosa otprije.

Oprostite, oprostite, oprostite.

Ako ikako možete, oprostite”, stoji u pismu odgojiteljice, piše Radio Imotski.

Šokantan govor

Podsjećamo, na snimci se vidi nakon što je dijete od odgojiteljice zatražilo igračku, stigla je lavina potpuno neprimjerenih riječi za razgovor s djetetom.

“Šta je bog te posra, šta je više, nema, jesam ti dala Bibija, boga ga je*a s Bibijem više, svima, šta ne iđete kući”, govorila je odgojiteljica.