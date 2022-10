Mnoštvo odgojitelja predškolske djece okupilo se u subotu na prosvjednom skupu na središnjem zagrebačkom trgu odakle su Vladi zaprijetili štrajkom i izlaskom na ulice ako im se ne ispune zahtjevi za boljim uvjetima rada i većim plaćama.

"Gdje neće biti socijalnog dijaloga, ići ćemo u štrajk i otpor. Bit ćemo na ulici nadajući se da u Vladi i resornom ministarstvu znaju tko smo i što tražimo!", poručila je predsjednica Sindikata obrazovanja, medija i kulture Božica Žilić.

Resornom ministru Radovanu Fuchsu poručila je da danas u obrazovnom sustavu nedostaje 5000 odgojitelja, a 3000 učitelja je višak, te ga upitala: "Kakva je to strategija, ministre?"

"Mi ne dodemo samo odraditi posao pa idemo. To vam je ljubav to je zvanje to je ono što volite", kaže Mirjana Dorotić iz Dječjeg vrtića Špansko, javlja RTL. "Meni je s djecom u vrtiću jako lijepo ali to što ne dobijamo od lokalnih vlasti novce pa trošimo svoje novce i molimo od djece roditelje da donesu jabučicu ili malo brašna za dane kruha", kaže Inja Trambuš, odgajateljica.

Koji su problemi?

Nemaju novca za bojice, papire, režu banane na najmanje komade. Umjesto 8 dvogodišnjaka u grupi imaju njih 18, što znači da svako dijete nema ruke odgajateljice kad padne, a duže nosi prljavu pelenu.

Iako su prema uputi ministarstva morali, samo je Zadar izjednačio plaće u vrtićima i osnovnim školama, a toga im je isto dosta. "Split kao drugi grad u državi ima najmanje plaće odgajatelja i tehničkog osoblja", govori Mia Gaster iz sindikata Cvit Mediterana iz Splita.

Kršenje zakona postalo je začarani krug, objašnjavaju. Ministarstvo je propisalo pedagoški standard, gradovi nemaju dovoljno mjesta u vrtićima pa ga šutke krše kako bi upisali djecu. Jer kazna inspekciji manje košta od izgradnje vrtića. Ipak, prosvjed nije usmjeren gradonačelnicima već ministru.

"Mi s njima ne možemo promijeniti zakone, mi s njima ne možemo stvoriti novce kojih nema, mi možemo jedino s njima zajedno tražiti od Vlade RH da shvati gdje je problem", govori Katarina Turković Gulin iz Udruge Sidro.

Njihova su prava u pelenama, kažu i zato u ovom trenutku o plaćama pregovaraju u većini gradova. "Ne budemo li dosegnuli razinu zaposlenih u osnovnim školama, posegnut ćemo za zakonom o radu,otvorit ćemo proces mirenja - i najaviti štrajk", rekla je Božica Žilić, predsjednica Sindikata obrazovanja, medija i kulture.